最潮中餐廳「神旺潮品集．忠孝店」獻台北東區商圈

原位於神旺大飯店的東區潮菜霸主「潮品集」， 在美食圈中享有極高評價，更是指標性的人氣潮州餐廳。 隨著飯店熄燈，「潮品集」率先以「潮品集．潮坊」 子品牌進駐信義區新光三越A4百貨，深受消費者喜愛，吸引國內、 外饕客絡繹不絕到訪，更曾創下單月營收破千萬的好成績。「 潮品集」看好疫情趨緩、餐飲業回穩下，積極尋覓擴店地點，於今年 8月1日正式落腳台北大安區忠孝東路四段166號2樓。 由香港潮洲料理名廚何炳木及楊文定領軍廚藝團隊，全新打造「 神旺潮品集．忠孝店」延續過去20年不變的品質與堅持， 欲帶給賓客經典的潮州料理與細膩味美的精緻手工港點， 邀請饕客細品傳承一甲子的美食感動。歡慶開幕餐廳推出雙重優惠， 於8月1日開幕當日消費不限金額享85折；另外8月1日至8月3 1日，加入官方Line好友，消費不限金額再贈85折電子優惠券 ，消費者可於下次來店消費折抵，要讓民眾輕鬆大啖潮洲佳餚。

潮州料理以繁複手工、精心調味，突顯食材鮮美， 潮州菜特點好用滷味、善烹海鮮、重湯輕油、注重養生等。「 神旺潮品集．忠孝店」由行政主廚何炳木及主廚楊文定沿襲正統潮粵 手法，將潮州菜特點發揮其精髓，尤以獨特家傳秘方調理的「滷水」 。近70年的鎮店老滷是何主廚家中世襲傳承， 帶著一鍋祖傳老滷離鄉背井、堅毅信念所精心滷製的「潮洲滷鵝片」 ，是饕家食之不膩的經典滋味。而楊文定主廚更是與何主廚共事超過 25個年頭，擁有絕佳的好默契， 帶領團隊懷抱著對料理至高無上的初心， 欲將道地潮粵菜的美妙再度引進台北東區， 挑逗食客們細膩挑剔的味蕾。

【神旺潮品集．忠孝店】穿梭時光的味蕾！精品級港點新食肆

甫踏入餐廳即可瞅見「神旺大飯店」金色門牌高掛，象徵「 神旺潮品集．忠孝店」承先啟後的寓意及期許。為使貴賓自在用餐， 客席區設立288席座位，以小家庭、親友聚餐4-6人桌為主， 空間舒適、不擁擠。為迎合現代人小型宴會及尾牙春酒需求， 餐廳特設9間可分別容納6-28人的獨立包廂、宴席區容納人數為 30-80人。以「雲卷峰巒」意境為餐廳主體設計， 整體貫穿沉穩溫暖的木質色調，搭配中式意象的紅色燈籠、 流線型的黑色線條延續性美學、典雅的裝飾物， 讓每個角落皆是風景、 每個轉身都能瞟見復刻神旺大飯店時期的新東方古典風華。

「潮品集」向來以細緻的功夫菜聞名，而「神旺潮品集．忠孝店」 亦延續此精神，與A4百貨的「潮品集．潮坊」不同的是，「 神旺潮品集．忠孝店」以家庭客、大宴小酌為主， 此次將過往老饕們敲碗已久的飯店港點祭出，精緻手工港點多達40 道，過往更曾被老台北人讚譽為「港點界的香奈兒」， 不論是外觀精緻度、內餡美味度堪稱「精品級港點」， 欲吸引一大票鐵粉們共襄回味。「鮮蝦豆苗餃」超級彈牙的大草蝦， 搭配現擀的水晶皮，餃皮透亮光滑、內餡飽滿扎實且若隱若現， 外層水晶皮褶子立體分明，看得出港點師傅的功力。 Ｑ彈鮮脆的口感及清爽的豆苗在嘴中瞬間綻放，清香和脆嫩的交合， 絲毫沒有違和感。「生汁明蝦卷」整尾的澎湖明蝦川燙後， 再以糖漬鳳梨丁、美乃滋攪拌均勻調味，以威化紙包裹、 表層塗抹蛋黃液，再鋪上杏仁薄片入鍋油炸。杏仁片的酥脆、 鳳梨美乃滋的甘甜、蝦肉的鮮嫩，要完美呈現得靠搶時間的炸工， 也是非吃不可的港點。「潮牌叉燒酥」港點師傅們嘗試過多種造型餅 皮，最後以圓狀取代常見的貝殼造型， 為的就是要讓酥皮與餡料達到最佳比例。 用特調的叉燒醬汁醃製梅肉，15層的酥脆外皮包裏著滿溢的蜜汁叉 燒內餡，恰如其分的鹹甜滋味，滿足大人、小孩的味覺體驗。說到「 潮品集」絕對不能錯過的還有「XO醬炒蘿蔔糕」嚴選纖維細緻的當 季白蘿蔔，配上臘肉、蝦米，蒸製出口感細緻、 滿溢清香的道地港式蘿蔔糕，是潮品集港式點心廚房的精心力作， 搭配純手工XO醬，以特選金鉤蝦與干貝為底，加入蒜蓉、 朝天椒等特殊香料秘方，由主廚多年經驗悉心掌控火侯， 炒製出香氣誘人，辣而不嗆，兩者結合吮指回味。

融合傳統與創新 潮菜迷人的千滋百味

「打冷」為潮粵佳餚的風味之首，更是大排檔中的精華之一，「 鮑汁鳳爪」將鳳爪川燙去腥，以鮮美的金華火腿、 鮑魚等頂級食材熬煮提煉醬汁後泡滷，軟嫩又不失鳳爪獨特的彈性， 富含膠質及油亮的精華色澤，是「潮品集」向來的人氣明星商品。「 紅麴豬尾巴」以精華上湯燉煮豬尾巴一個小時後，再以紅麴入味， 提升香氣外，還能降低豬肉的油膩感。

主廚與團隊力求營造出一菜一意境， 將潮州餐點帶入各大菜系料理的擺盤藝術、刀法運用，在聚會、 品味潮州佳餚之時，也飽含溫度與記憶的片刻。經典菜色「 過橋响螺片」以上等老母雞、金華火腿等食材扣燉48小時， 選用墨西哥响螺中段軟嫩多汁部位切片， 桌邊服務淋上濃郁滾燙的高湯，脆甜的响螺佐上精華的高湯， 食指大動、難以抗拒。「波羅蜜芋泥」選用台灣在地芋頭， 蒸過後加入適量的糖及蔥油，手工鏟炒3小時， 綿密的芋頭佐上新馬地區限定的「大樹波羅」 入口滋味令人難以忘懷。結合台式創意菜的「張燈櫛綵球」以精華高 湯熬煮綜合菇類及肉絲，外觀以櫛瓜、 紅蘿蔔切細條編織成球形外觀，相當討喜。

潮式美食新探索！無鮮不成宴的「潮式海鮮」

由於潮汕位處沿海地區、海岸線長，海港江河多， 食材選料以海鮮為主，因此潮洲料理特點之一為烹製海鮮、重煲湯、 輕油鹽，故有「無鮮不成宴」一說， 更被視為中餐料理養生的飲食選擇。標誌性潮洲菜烹調方式以慢火、 細燉、蒸、旺火煸炒，更以醬碟佐料，將料理口感表現得淋漓盡致。 如「鮑魚麻油雞飯」鮑魚在中式料理中被視為高級的海鮮食材， 通常也是地位的象徵。主廚特選碩大飽滿的10頭鮑與老母雞高湯一 同炆煮整整一天後，再以特選黑麻油、米酒、 老薑等食材爆香在地土雞腿， 佐入吸滿高湯的鮑魚和台灣西螺米緊扣入味， 與柔軟紮實的鮑魚一同品嘗，實為美味。潮州人過往為躲避內戰， 多移民至泰國、越南，醬蝶佐料亦融合在地的口味，「潮式明蝦餅」 選用澎湖的斑節蝦，肉質結實富有彈性，製成蝦泥漿裹粉中高溫油炸 10分鐘，蘸上特製泰式酸辣醬，鮮甜滋味讓人魂牽夢縈。「 金寶明蝦球」特選大明蝦裹粉後油炸， 再加入主廚獨家研發的金寶醬汁，以紹興酒、檸檬汁、辣椒粉、 辣椒油製成，與明蝦拌炒後再佐以西蘭花裝盤， 是絕無僅有的獨特風味。

超有面子！宴客菜「心體驗」 無肉不歡者最愛

文昌雞是潮汕農村常見的家禽，「神旺潮品集．忠孝店」的「 文昌脆皮雞」前置作業相當講究，特選2.2-2.5公斤的在地文 昌玉米雞種，有別於一般土雞，台灣文昌玉米雞膠質成分高、Q彈軟 嫩，幾乎無脂肪的紮實味道，口感清爽不油膩。 以沙薑粉醃製一天入味，掛上糖水風乾，中高溫油泡、 再以高溫回鍋逼油搶酥，最後輕灑細碎的蒜酥， 是最完美的黃金比例結合。入口即能感受外皮的金黃酥脆， 以及肉質鮮嫩多汁、不乾柴的層次風味。「鹽焗帶骨牛小排」選用美 國近1公斤的Choice帶骨牛小排，以其煎至金黃鎖住肉汁， 搭配牛骨高湯明火燉煮3小時，蓋上粗鹽入烤箱烘烤30分鐘， 上桌時澆淋烈酒炙燒，絢麗的火焰搭配肉嫩甘甜，不論是親友聚餐； 或是宴客款待，都讓用餐氛圍有「心的體驗」、超有面子。

不分餐期全時段吃潮州菜！「溫叨躁咖」食客們心中的老味道

「神旺潮品集．忠孝店」延續潮州傳統文化，「工夫茶」 起源於宋代，最初指的是濃郁的烏龍茶， 演變至今通常於飯前或飯後以精緻的杯子奉上， 仍是潮州社交禮節中非常重要的一環。餐廳特選台北老字號「 四海茶莊」的阿里山烏龍茶，尾韻甘甜帶花香； 另有清香淡雅的香片、湯色紅濃的普洱、 喉韻醇厚的烏龍等眾多茶款可做選擇。深耕逾20年的潮品集， 再次回到熟悉已久的東區，「神旺潮品集．忠孝店」特於2023年 8月1日正式開幕，歡慶開幕於當日消費不限金額享85折；8月1 日至8月31日加入官方Line好友，消費滿千再贈85折電子優 惠券，可於下次用餐折抵。

以正宗潮州料理奠定口碑的「潮品集」， 是饕客們一再來訪的重要關鍵。「神旺潮品集．忠孝店」 今年以街邊店形式，再度回到東區展開新戰場，以溫馨備至的服務、 全時段供應逾200道熟悉的餐點、便捷的場域， 要讓食客們感受到賓至如歸、如同在家用餐一般的輕鬆自在。 未來潮品集將多角化發展經營， 提供內用的道地潮州佳餚及精緻的手工港點外，更供應外帶外送、 三節禮盒、冷凍食品等服務，要讓「潮品集」 滿足家家戶戶各種餐飲需求，成為消費者心中「家裡的第二個廚房」 。