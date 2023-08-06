最潮中餐廳「神旺潮品集．忠孝店」獻台北東區商圈

原位於神旺大飯店的東區潮菜霸主「潮品集」，在美食圈中享有極高評價，更是指標性的人氣潮州餐廳。隨著飯店熄燈，「潮品集」率先以「潮品集．潮坊」子品牌進駐信義區新光三越A4百貨，深受消費者喜愛，吸引國內、外饕客絡繹不絕到訪，更曾創下單月營收破千萬的好成績。「潮品集」看好疫情趨緩、餐飲業回穩下，積極尋覓擴店地點，於今年8月1日正式落腳台北大安區忠孝東路四段166號2樓。由香港潮洲料理名廚何炳木及楊文定領軍廚藝團隊，全新打造「神旺潮品集．忠孝店」延續過去20年不變的品質與堅持，欲帶給賓客經典的潮州料理與細膩味美的精緻手工港點，邀請饕客細品傳承一甲子的美食感動。歡慶開幕餐廳推出雙重優惠，於8月1日開幕當日消費不限金額享85折；另外8月1日至8月31日，加入官方Line好友，消費不限金額再贈85折電子優惠券，消費者可於下次來店消費折抵，要讓民眾輕鬆大啖潮洲佳餚。
潮州料理以繁複手工、精心調味，突顯食材鮮美，潮州菜特點好用滷味、善烹海鮮、重湯輕油、注重養生等。「神旺潮品集．忠孝店」由行政主廚何炳木及主廚楊文定沿襲正統潮粵手法，將潮州菜特點發揮其精髓，尤以獨特家傳秘方調理的「滷水」。近70年的鎮店老滷是何主廚家中世襲傳承，帶著一鍋祖傳老滷離鄉背井、堅毅信念所精心滷製的「潮洲滷鵝片」，是饕家食之不膩的經典滋味。而楊文定主廚更是與何主廚共事超過25個年頭，擁有絕佳的好默契，帶領團隊懷抱著對料理至高無上的初心，欲將道地潮粵菜的美妙再度引進台北東區，挑逗食客們細膩挑剔的味蕾。
【神旺潮品集．忠孝店】穿梭時光的味蕾！精品級港點新食肆
甫踏入餐廳即可瞅見「神旺大飯店」金色門牌高掛，象徵「神旺潮品集．忠孝店」承先啟後的寓意及期許。為使貴賓自在用餐，客席區設立288席座位，以小家庭、親友聚餐4-6人桌為主，空間舒適、不擁擠。為迎合現代人小型宴會及尾牙春酒需求，餐廳特設9間可分別容納6-28人的獨立包廂、宴席區容納人數為30-80人。以「雲卷峰巒」意境為餐廳主體設計，整體貫穿沉穩溫暖的木質色調，搭配中式意象的紅色燈籠、流線型的黑色線條延續性美學、典雅的裝飾物，讓每個角落皆是風景、每個轉身都能瞟見復刻神旺大飯店時期的新東方古典風華。
「潮品集」向來以細緻的功夫菜聞名，而「神旺潮品集．忠孝店」亦延續此精神，與A4百貨的「潮品集．潮坊」不同的是，「神旺潮品集．忠孝店」以家庭客、大宴小酌為主，此次將過往老饕們敲碗已久的飯店港點祭出，精緻手工港點多達40道，過往更曾被老台北人讚譽為「港點界的香奈兒」，不論是外觀精緻度、內餡美味度堪稱「精品級港點」，欲吸引一大票鐵粉們共襄回味。「鮮蝦豆苗餃」超級彈牙的大草蝦，搭配現擀的水晶皮，餃皮透亮光滑、內餡飽滿扎實且若隱若現，外層水晶皮褶子立體分明，看得出港點師傅的功力。Ｑ彈鮮脆的口感及清爽的豆苗在嘴中瞬間綻放，清香和脆嫩的交合，絲毫沒有違和感。「生汁明蝦卷」整尾的澎湖明蝦川燙後，再以糖漬鳳梨丁、美乃滋攪拌均勻調味，以威化紙包裹、表層塗抹蛋黃液，再鋪上杏仁薄片入鍋油炸。杏仁片的酥脆、鳳梨美乃滋的甘甜、蝦肉的鮮嫩，要完美呈現得靠搶時間的炸工，也是非吃不可的港點。「潮牌叉燒酥」港點師傅們嘗試過多種造型餅皮，最後以圓狀取代常見的貝殼造型，為的就是要讓酥皮與餡料達到最佳比例。用特調的叉燒醬汁醃製梅肉，15層的酥脆外皮包裏著滿溢的蜜汁叉燒內餡，恰如其分的鹹甜滋味，滿足大人、小孩的味覺體驗。說到「潮品集」絕對不能錯過的還有「XO醬炒蘿蔔糕」嚴選纖維細緻的當季白蘿蔔，配上臘肉、蝦米，蒸製出口感細緻、滿溢清香的道地港式蘿蔔糕，是潮品集港式點心廚房的精心力作，搭配純手工XO醬，以特選金鉤蝦與干貝為底，加入蒜蓉、朝天椒等特殊香料秘方，由主廚多年經驗悉心掌控火侯，炒製出香氣誘人，辣而不嗆，兩者結合吮指回味。
融合傳統與創新 潮菜迷人的千滋百味
「打冷」為潮粵佳餚的風味之首，更是大排檔中的精華之一，「鮑汁鳳爪」將鳳爪川燙去腥，以鮮美的金華火腿、鮑魚等頂級食材熬煮提煉醬汁後泡滷，軟嫩又不失鳳爪獨特的彈性，富含膠質及油亮的精華色澤，是「潮品集」向來的人氣明星商品。「紅麴豬尾巴」以精華上湯燉煮豬尾巴一個小時後，再以紅麴入味，提升香氣外，還能降低豬肉的油膩感。
主廚與團隊力求營造出一菜一意境，將潮州餐點帶入各大菜系料理的擺盤藝術、刀法運用，在聚會、品味潮州佳餚之時，也飽含溫度與記憶的片刻。經典菜色「過橋响螺片」以上等老母雞、金華火腿等食材扣燉48小時，選用墨西哥响螺中段軟嫩多汁部位切片，桌邊服務淋上濃郁滾燙的高湯，脆甜的响螺佐上精華的高湯，食指大動、難以抗拒。「波羅蜜芋泥」選用台灣在地芋頭，蒸過後加入適量的糖及蔥油，手工鏟炒3小時，綿密的芋頭佐上新馬地區限定的「大樹波羅」入口滋味令人難以忘懷。結合台式創意菜的「張燈櫛綵球」以精華高湯熬煮綜合菇類及肉絲，外觀以櫛瓜、紅蘿蔔切細條編織成球形外觀，相當討喜。
潮式美食新探索！無鮮不成宴的「潮式海鮮」
由於潮汕位處沿海地區、海岸線長，海港江河多，食材選料以海鮮為主，因此潮洲料理特點之一為烹製海鮮、重煲湯、輕油鹽，故有「無鮮不成宴」一說，更被視為中餐料理養生的飲食選擇。標誌性潮洲菜烹調方式以慢火、細燉、蒸、旺火煸炒，更以醬碟佐料，將料理口感表現得淋漓盡致。如「鮑魚麻油雞飯」鮑魚在中式料理中被視為高級的海鮮食材，通常也是地位的象徵。主廚特選碩大飽滿的10頭鮑與老母雞高湯一同炆煮整整一天後，再以特選黑麻油、米酒、老薑等食材爆香在地土雞腿，佐入吸滿高湯的鮑魚和台灣西螺米緊扣入味，與柔軟紮實的鮑魚一同品嘗，實為美味。潮州人過往為躲避內戰，多移民至泰國、越南，醬蝶佐料亦融合在地的口味，「潮式明蝦餅」選用澎湖的斑節蝦，肉質結實富有彈性，製成蝦泥漿裹粉中高溫油炸10分鐘，蘸上特製泰式酸辣醬，鮮甜滋味讓人魂牽夢縈。「金寶明蝦球」特選大明蝦裹粉後油炸，再加入主廚獨家研發的金寶醬汁，以紹興酒、檸檬汁、辣椒粉、辣椒油製成，與明蝦拌炒後再佐以西蘭花裝盤，是絕無僅有的獨特風味。
超有面子！宴客菜「心體驗」 無肉不歡者最愛
文昌雞是潮汕農村常見的家禽，「神旺潮品集．忠孝店」的「文昌脆皮雞」前置作業相當講究，特選2.2-2.5公斤的在地文昌玉米雞種，有別於一般土雞，台灣文昌玉米雞膠質成分高、Q彈軟嫩，幾乎無脂肪的紮實味道，口感清爽不油膩。以沙薑粉醃製一天入味，掛上糖水風乾，中高溫油泡、再以高溫回鍋逼油搶酥，最後輕灑細碎的蒜酥，是最完美的黃金比例結合。入口即能感受外皮的金黃酥脆，以及肉質鮮嫩多汁、不乾柴的層次風味。「鹽焗帶骨牛小排」選用美國近1公斤的Choice帶骨牛小排，以其煎至金黃鎖住肉汁，搭配牛骨高湯明火燉煮3小時，蓋上粗鹽入烤箱烘烤30分鐘，上桌時澆淋烈酒炙燒，絢麗的火焰搭配肉嫩甘甜，不論是親友聚餐；或是宴客款待，都讓用餐氛圍有「心的體驗」、超有面子。
不分餐期全時段吃潮州菜！「溫叨躁咖」食客們心中的老味道
「神旺潮品集．忠孝店」延續潮州傳統文化，「工夫茶」起源於宋代，最初指的是濃郁的烏龍茶，演變至今通常於飯前或飯後以精緻的杯子奉上，仍是潮州社交禮節中非常重要的一環。餐廳特選台北老字號「四海茶莊」的阿里山烏龍茶，尾韻甘甜帶花香；另有清香淡雅的香片、湯色紅濃的普洱、喉韻醇厚的烏龍等眾多茶款可做選擇。深耕逾20年的潮品集，再次回到熟悉已久的東區，「神旺潮品集．忠孝店」特於2023年8月1日正式開幕，歡慶開幕於當日消費不限金額享85折；8月1日至8月31日加入官方Line好友，消費滿千再贈85折電子優惠券，可於下次用餐折抵。
以正宗潮州料理奠定口碑的「潮品集」，是饕客們一再來訪的重要關鍵。「神旺潮品集．忠孝店」今年以街邊店形式，再度回到東區展開新戰場，以溫馨備至的服務、全時段供應逾200道熟悉的餐點、便捷的場域，要讓食客們感受到賓至如歸、如同在家用餐一般的輕鬆自在。未來潮品集將多角化發展經營，提供內用的道地潮州佳餚及精緻的手工港點外，更供應外帶外送、三節禮盒、冷凍食品等服務，要讓「潮品集」滿足家家戶戶各種餐飲需求，成為消費者心中「家裡的第二個廚房」。