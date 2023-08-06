大倉久和大飯店精緻中、西、日式美饌 台灣美食展亮麗登場

美食是觀光的引路人，也是許多人的小確幸。一年一度的「台灣美食展」今年即將自2023年8月4日至8月7日於世貿一館盛大展開，大倉久和大飯店同樣參與本次年度盛會，集結館內三大人氣餐廳「歐風館自助餐廳」、「桃花林中華料理」、「山里日本料理」及五星級住宿，推出多款超值住宿與餐飲優惠，每人只要750元就能享受歐風館自助式下午茶；菁英客房住宿券，不分平假日皆可入住，每張3,999+15%。大倉久和大飯店於2023台灣美食展攤位號碼為A920，歡迎美食老饕把握時間搶優惠，亦可至線上美食展進行購買，或至飯店大廳美食展銷售中心下單。

超人氣歐風館自助餐廳 優惠77折起 再享自助餐券買十張送一張

主打多國風尚美饌的歐風館自助餐廳，來自東京 La Belle Epoque的主廚山本克哉，精研法式料理四十餘年，對季節食材掌握十分敏銳，擅長靈活運用烹飪技法融入經典法式料理，源源不絕的巧思創意，帶給饕客撼動靈魂的經典法式料理，細膩的烹調手法使歐風館的每一道料理層次鮮明。歐風館自助餐廳針對台灣美食展推出「平假日自助下午茶單人券（750元/張）」、「平日自助午餐單人券（1,100元/張）」，再享同品項餐券買10張送1張優惠。現場可享歐風館明星商品：現切爐烤牛排、時令現流海鮮、天使紅蝦及多款生魚片…等美饌吃到飽，餐券亦可加價升等至晚餐或假日使用；除了精緻自助式料理外，還可無限暢飲Open Bar朝日ASAHI啤酒、紅白酒及威士忌，餐券亦可彈性選擇加價200～300元，升等為晚餐或假日券享用。

獨門粵式掛爐烤鴨 一鴨三吃六人相聚桃花林

桃花林中華料理以新派粵菜遠近馳名，其中獨門的粵式掛爐燒烤片皮鴨，更是令人魂縈夢牽的美味料理之一。本次美食展推出「桃花林片皮鴨平假日六人合菜券（6,660元/張）」，可以優惠價6,600元，享受原價8,250元的美饌，套餐內容包含：小砂鍋海鮮碗仔翅、招牌的蟹粉四喜丸子、薑蔥明蝦粉絲煲，以及重頭戲桃花林片皮鴨（整隻），除了經典的片皮吃法外，還有雙冬炒鴨鬆、廣東明火滾鴨粥共三種吃法，最後再以甜品楊枝甘露以及四季生鮮果做美好結尾，套餐為六人份量，相當適合全家歡聚、商務聚餐，品嚐主廚精緻美味。

山里日本料理 享受純正日系天婦羅、壽司單人饗宴

承襲超過50年歷史的東京大倉飯店山里日本料理，台北大倉久和大飯店沿襲其名，一直深受政商名流喜愛的山里日本料理，靜謐的空間分為和食、壽司、天婦羅與鐵板燒用餐區，呈現匠心獨具的日本美食，感受日式料理精髓。針對廣受好評的天婦羅與壽司區，分別推出「天婦羅吧台平日午間單人套餐券（1,600元/張）」與「壽司吧台平日午間單人套餐券（1,600元/張）」。天婦羅單人套餐券可在平日午餐品嚐到前菜、綜合天婦羅、食事（御飯/炸餅丼飯/炸餅茶泡飯三選一）、甜點與水果；壽司單人套餐券則可在平日午餐享受生魚片、握壽司、細卷壽司、味噌湯、抹茶冰淇淋或咖啡。

桃花林、山里雙廳通用券 料理長精選套餐五選一

既喜歡桃花林中華料理，又對山里日本料理念念不忘的饕客們，絕不能錯過「桃花林/山里雙廳平假日單人通用券（2,200元/張）」。桃花林餐廳在主廚王建榮獨到的創意下，讓中華料理以嶄新風貌呈現，彷若置身獨一無二的世外桃源，通用券可享用「桃花林精選套餐」，囊括山海珍味，滿足豐盛；山里日本料理由藤村料理長掌勺，可選擇和食區「花會席」套餐，或是鐵板燒、天婦羅或壽司區的「精選套餐」，品嚐最地道又匠心獨具的日本美食。

歡慶11週年 輕鬆下榻日系名門酒店

深具日系風韻的大倉久和大飯店，緊鄰捷運中山站，結合休閒與商務體驗，在熙嚷往來的城市中打造一方棲心綠洲，本次推出11週年祭住房專案「菁英客房住宿券（4,599元/張）」，雙人入住菁英客房一晚，盡享極致舒適的住宿氛圍，更包含歐風館自助式早餐2客，房客還能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設施，紓緩身心靈，細細感受專屬台北城的熙攘流光盛景，超值價格即可體驗日本御三家細膩待客之道。

大倉久和大飯店於2023台灣美食展攤位號碼為A920，展覽期間自2023年8月4日至8月7日，更特別於8月4、6日兩天下午2點，現場規劃桃花林主廚Cooking Show，提供100份「鮑魚東坡肉拌麵」供賓客免費品嚐，除了購買優惠餐券，還能品嚐五星級主廚美饌。如果沒有時間親臨美食展也不必擔心，可至飯店大廳美食展銷售中心下單，或是利用線上美食展（https://reurl.cc/EoNXov）進行搶購，優惠提前至8月1日開賣，延長至8月10日截止，詳情可至大倉久和大飯店官網：www.okurataipei.com.tw，或撥打至02-2181-5196諮詢。