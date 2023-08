大倉久和大飯店11週年慶 週年祭住房專案每晚3,999元起

自開幕至今已邁入第11個年頭,充滿日系風韻的「大倉久和大飯店」,一直秉持著品牌精神「Best A.C.S.(The Best Accommodation, The Best Cuisine, The Best Service)」,提供賓客最好的住宿、最佳的美饌與最體貼入微的服務,在8月份正式迎來第11次的週年慶,從7月開始便推出系列活動,更串連住房與餐飲推出「週年慶優惠」,用感恩的心回饋所有支持的賓客。

攜手日本百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」打造「錫の饗宴」

11週年首波慶祝活動,從7月份就開始暖身,特別與日本知名百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」合作,攜手打造「錫の饗宴」特別企劃。自7月26日起至8月31日,不僅可品嚐到兼具味覺及視覺雙重饗宴的「山里會錫」會席料理(每套3,800元起),用餐再贈送聯名筷架組(數量有限送完為止),山里日本料理餐廳內更規劃「山里錫禮」展覽,於8月19、20日分別推出和菓子手作與清酒品嚐的互動體驗活動,讓民眾可藉由手作互動更了解純錫美學,也為大倉久和大飯店11週年慶揭開序幕。活動詳情及訂位請洽02-2181-5137及線上訂位。

最高敬賀的傳統鏡開儀式 同慶11週年感受日式風情

在8月3日的11週年當日,大倉久和大飯店更舉辦慶祝儀式,活動為免費自由參加,希望將這份喜悅分享給所有賓客同歡。慶祝活動自14:30開始,今年更特別邀請到台北市 日僑學校管樂團,於現場帶來動聽的演出,小朋友們賣力的演奏一系列日式樂曲,包含熟悉的阿拉丁組曲、宮崎駿動畫組曲、銀河鐵道999…等,讓現場賓客聽的如癡如醉,心情也跟著愉悅起來。爾後,由飯店總經理福元雅彥與貴賓們一同以「鏡開儀式」,手持木槌敲破酒桶圓蓋,充滿濃厚的開運儀式感,也象徵大倉久和大飯店繼續往未來邁進、服務更多旅人饕客。

餐飲優惠三廳同慶 消費滿3000元再送3張1000元抵用券 歐風館再FUN 8折優惠

飯店旗下歐風館自助餐廳、桃花林中華料理與山里日本料理餐廳,推出限時週年慶優惠,自8月1日至8月15日,凡於餐廳消費滿3,000元(優惠折扣後金額),即可獲得3張1,000元折抵券,可於下次消費時使用(需消費滿3,000元,可使用1張折抵券);歐風館自助餐廳更自即日起至8月31日推出「FUN暑假限定」優惠,享用午餐、下午茶、晚餐可享8折優惠(需加原價10%服務費),老客人直呼真的太划算!

感謝祭住房專案 暢享日系御三家尊寵一泊一食

深具日系風韻的大倉久和大飯店,緊鄰捷運中山站,結合休閒與商務體驗,在熙嚷往來的城市中打造一方棲心綠洲,本次推出11週年祭住房專案,即日起至9月30日,雙人入住菁英客房一晚,盡享極致舒適的住宿氛圍,包含歐風館自助式早餐2客,還能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設施,紓緩身心靈,細細感受專屬台北城的熙攘流光盛景,超值價格即可體驗日本御三家細膩待客之道。

點實成金 久和會員熱情招募中

為了回饋所有支持大倉久和的貴賓,特別於11週年慶推出「久和會員」制度,只要透過app下載,就能免費加入,於飯店消費就能累積點數,1元等於1點。久和會員除了將不定期推出各式優惠禮遇之外,爾後更將加入點數兌換,除了飯店自有的餐券、住宿券外,更將與知名品牌合作,讓會員可利用點數兌換囊括食衣住行育樂的全方位的禮遇。久和會員app可以透過會員招募網站(https://reurl.cc/QXkDXp)免費下載。

大倉久和大飯店11週年慶系列活動熱鬧展開,不想錯過任何最新消息,敬請關注大倉久和大飯店官方網站,或致電02-2523-1111查詢。