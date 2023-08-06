小時候胖就是胖！台灣雙北胖男孩近5成有脂肪肝 醫：零食飲料、玩3C、不運動為主因

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）小孩胖嘟嘟真可愛？兒童肝膽疾病防治基金會表示，台灣兒童脂肪肝的盛行率相當高，尤其是居住雙北的肥胖兒少中，47.4%男孩有脂肪肝、女孩則有31.2%，可見台灣兒童肥胖與脂肪肝已經是已經不能再輕忽的下一代健康議題，醫師提醒，「零食飲料不離口」、「手機平板不離手」與「運動習慣難起頭」是造成兒童肥胖的環境根本因素。

財團法人兒童肝膽疾病防治基金會日前舉辦「2023愛肝保肝，兒童護肝行動從小著手」記者會。亞東醫院林裕誠醫師指出，早在2010至2012年台灣營養健康狀況變遷調查(NAHSIT)便顯示，台灣兒童脂肪肝的盛行率相當高。

據該調查結果，2895名年齡6至18歲全體族群中，有13%男孩與7.8%女孩患有脂肪肝，其中又以雙北情況最嚴重，1246名6至18歲居住於新北市與台北市的肥胖兒童、青少年，有高達47.4%男孩與31.2%女孩患有脂肪肝。

林裕誠提醒，近年因為疫情關係學童都改為線上上課，肥胖問題日益嚴重，100個看診的肥胖兒童裡，至少有20個就已經有中等嚴重程度以上的脂肪肝，「肥胖」引起的脂肪肝，已經是現代兒童健康重大的危機。

他強調，「零食飲料不離口」、「手機平板不離手」與「運動習慣難起頭」是現代兒童生活的寫照，也是造成兒童肥胖的環境根本因素。因此呼籲父母建立健康飲食與運動的生活習慣，並且持之以恆，才能幫助兒童遠離肥胖的健康危害。

一名基金會的病友小哲也出席記者會與大家分享他親身經歷。他表示，我是一名肝病患者，目前身上有兩條引流管引流膽汁，也在等待肝臟移植。除了肝病，我還有B肝和脂肪肝的問題。如果說肝病和B肝是我不能選擇，那脂肪肝我就得自負一些責任，因為我從小也是標準「阿嬤養的小孩」，且「愛吃也不愛動」。

曾經擁有正常體重的小哲，在小學跟阿公阿嬤一起住後，開始肆無忌憚的飲食，國ㄧ體重就飆升至80公斤，國高中甚至胖到110公斤。脂肪肝是個沈重的負擔。不僅會影響肝臟功能，還會危害到身體其他器官，如心血管系統、腎臟和免疫系統等；像我也有高血壓的問題。

身為一位脂肪肝患者，我深刻體會到脂肪肝帶來的不便，因此他向孩童們喊話，不要常吃太多高糖、高脂肪和高熱量的食物，應該要多攝取蔬菜、水果和全穀類食品，保持均衡的飲食及運動，才能促進脂肪的代謝，減少肝臟脂肪的積聚。

最後，他提醒，脂肪肝是一個可預防和可控制的疾病，只要你願意付出努力，一定能保持肝臟的健康，過上更加美好的生活。