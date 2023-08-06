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高雄英迪格酒店 2023年芋霓鎏心月餅禮盒

By 台灣英文新聞
2023/08/06 17:12
圖/高雄英迪格酒店
圖/高雄英迪格酒店

圖/高雄英迪格酒店

圖/高雄英迪格酒店

八月步入孟秋，夏日日光尚未消融，但秋霞卻增豔了夜色，提醒著大家距離中秋團圓的日子不遠了。高雄英迪格酒店每每以驚豔的中秋月餅禮盒設計，獲得眾多消費者的青睞，自2022年攜手世界麵包大賽大師王鵬傑推出新創口味月餅，好評不斷去年開賣後即秒殺；2023年【英迪格芋霓鎏心月餅禮盒】每盒988元，含六款王師傅獨家糕點，內容物有高人氣的「菠蘿流心芋頭」月餅四入外，再增加兩款法式奢華小點，即日起至9月29日前接受訂購，於8月31日前預購並完成付款，可享早鳥優惠每盒838元，精省150元，預購專線:07-272-1555轉520。

廣式月餅、台式月餅、桃山月餅... 市面上玲瑯滿目，總煩惱著送親友、重要客戶哪一種禮盒才能送到心坎裡？年年送禮，英迪格酒店都想著如何兼顧不同喜好，讓你送禮送的面面俱到，推薦選擇比你更在乎細節的菠蘿流心芋頭月餅，烤成金黃色的菠蘿酥皮有如一輪明月，包裹綿密香甜芋頭餡與軟Q麻糬，咬下後內層的奶黃流沙緩緩流出，口感豐富鹹甜交織，讓你一吃傾心。

此外，吃慣了各種類型的月餅，偶爾想換換口味，今年的月餅禮盒還增加了雪晶巧酥、草莓蛋白餅各一入，兩款點心源自於歐洲家庭中媽媽常做的糕點，我們的獨門配方是在巧酥餅中拌入了比利時可可粉、荷蘭天然發酵奶油，表面撒上法國鹽之花增添入口層次；草莓蛋白餅則是使用嫣紅乾燥草莓，蛋白餅有如雲朵般的蓬鬆質地，很像棉花糖一入口就化開的酸甜滋味，妙不可言。另可洽詢大宗預訂折扣或客製禮盒腰封/卡片。

更新時間 : 2023-08-06 18:50 GMT+08:00

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