搶救白化珊瑚！NPO推「斐濟珊瑚銀行」 盼開發出抗高水溫的珊瑚

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）隨著海水因為全球氣候變遷而持續加溫，珊瑚也面臨更嚴重的白化危機，非營利組織「數珊瑚」（Counting Coral）開始在太平洋島國斐濟的海底建設一種新型的人造架構，希望可以成為「珊瑚銀行」，賦予珊瑚更加的生存空間外，也希望藉此找出更抗高水溫的珊瑚。

這些人造架構由137個構造組成，比起冷冰冰的鋼鐵墳場，看起來更像是水底藝術品，因為材質屬於海洋級不鏽鋼，還可以抵抗鹹水腐蝕。目前正作為30不同種類珊瑚的新家，除了可以庇護珊瑚以外，還同時蒐集相關數據，希望可以藉此開發出新的抗高溫珊瑚。

組織創辦人Jolyon Collier指出，斐濟海域周遭幾乎都是原始珊瑚，不過隨著海水溫度開始上升，過去13年內他目睹大量的珊瑚白化死亡。這些結合藝術與生態意義的人造架構將成為新的「珊瑚基因銀行」，協助有潛力的珊瑚在熱浪、風暴與升高的水溫中站穩腳跟，目標是創造出可以耐高水溫的「超級珊瑚」。

團隊成員先是在架構上「種植」珊瑚，而當珊瑚逐漸長大，他們不會整個移走，而是僅把最尖端的部分轉移至傳統苗圃內進行觀察，原始個體則隨著每一次的「剪枝」持續成長茁壯，Collier將這種做法戲稱為「替珊瑚剪頭髮」。

這種試驗性的新珊瑚復育法也讓當地居民對逐漸流失的珊瑚資源再次燃起希望。

南庫拉島（Nacula Island）居民、長期海洋保護運動支持者Laben Naivalu說，在珊瑚還未消失前，家中的長輩僅需站在海岸邊、投入釣餌就可以釣上豐富的魚獲，如今他們卻需要駕船前往離岸更遠的水域才可以獲取可以養活家裡的漁獲，這種復育方式將可以重建因珊瑚死亡而凋亡的魚場。

事實上，由於太平洋島國大量仰賴珊瑚與海洋的觀光業，當地政府幾乎是完全歡迎任何保育、復育相關的措施，這個計畫也因此受到政府、渡假村與當地居民的支持。

斐濟旅遊的執行長Brent Hill說，「珊瑚銀行」對在乎環境永續的旅客來說有著吸引力，不過最重要的還是這個計畫對海洋復育的長期影響。