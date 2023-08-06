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台灣本土登革熱破千例 為何有人無症狀感染？有人卻重症甚至死亡？專家曝兩大主因

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/06 15:35
針對患者感染登革熱後症狀差異極大的原因，長庚大學醫學院公共衛生暨寄生蟲學科名譽教授陳維鈞提出專業見解。（圖／pixabay） &nbsp...

針對患者感染登革熱後症狀差異極大的原因，長庚大學醫學院公共衛生暨寄生蟲學科名譽教授陳維鈞提出專業見解。（圖／pixabay）  ...

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）疾管署資料顯示，今（2023）年6月初在台南市仁德區出現第一個本土登革熱病例後，短短2個月，全國累計破千例本土個案。台灣科技媒體中心邀請長庚大學醫學院公共衛生暨寄生蟲學科名譽教授陳維鈞解析登革熱，針對患者感染後症狀差異極大的原因，他也提出專業見解。

為什麼蚊子感染登革病毒不影響牠們存活，但感染人類卻造成登革熱？

長庚大學醫學院公共衛生暨寄生蟲學科名譽教授陳維鈞說明，登革熱是透過病媒蚊傳播的病毒性傳染病，這意味著蚊子從登革熱病人血液吸入的病毒得先在蚊子體內大量複製再傳入下一個人體，並在人體中迅速增殖。有趣的是蚊子體內大量的病毒通常不會影響其存活，但當人類被叮咬後，登革病毒便會侵入人類細胞，短期間內就會複製出大量的病毒，這過程會有大量的活性氧物質累積在細胞內，形成氧化壓力，最後導致細胞死亡而致病。

登革熱是透過病媒蚊傳播的病毒性傳染病，患者表現的症狀差異極大

陳維鈞說，除了佔多數的無症狀感染者之外，也有病人會呈現發高燒、出紅疹以及全身疼痛的典型登革熱，這部份的病人死亡率相對極低；另一小部分人被感染後則可能出現出血、休克、甚至死亡之重症感染，但導致重症感染的緣由迄今並無定論，整體而言，有兩個最常被用於解釋的理論。

首先是登革病毒在人體內大量複製的過程，很容易促成病毒的基因變異，而形成許多的變異株，致病力或增殖能力較強者，導致重症感染的機率也較高。第二個理論是，已知自然界的登革病毒共有四個血清型，引起之症狀雷同，而且可以重複感染。如果病人是屬於第二次感染者，而前、後感染的病毒非屬於同一種血清型，後感染的病毒會被先前感染之病毒所誘發的抗體引導，以更有效率方式進入細胞複製出大量病毒，進而形成重症感染[5]。

為何沒有對抗登革熱藥物、阻止人類感染登革熱的方法？

由於治療藥物與疫苗普遍化的發展步調緩慢，陳維鈞表示，包括台灣在內的多數國家，目前依然以控制病媒蚊做為防治重點，台灣也正著手探討藉由沃爾巴克氏菌感染病媒蚊，降低其傳播登革病毒的能力。

此外，部分國家亦有利用釋放基因轉殖蚊，以減少當地病媒蚊的密度。只是上述兩種模式都是針對埃及斑蚊，根據長年的調查資料顯示，埃及斑蚊在台灣的分佈幾乎都集中於北回歸線以南，大體上就是嘉義以南。基於此種地緣分佈之限制，即使上述防治模式確實可行，也只適用於南台灣。

提到國內的登革熱疫情，陳維鈞說，雲林地區的本土病例目前已罕見地超過100例，這是歷年來絕少發生的現象，值得特別關注之處。他提醒，清除孳生源仍是目前因應登革熱流行的主流模式，但這需要大多數民眾有一致的認知，同心協力才能成功。
登革熱
病媒蚊
台灣科技媒體中心

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更新時間 : 2023-08-06 18:50 GMT+08:00

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