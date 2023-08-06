【台灣中南部豪雨成災】高雄桃源部落拒收物資　抗議南橫公路14年來的不安全感

更新時間: 2023-08-06 16:30

梅山等3里成孤島 桃源區公所6日啟動流籠運送蔬果

高雄市桃源區明霸克露橋鋼便橋近日再被沖斷，桃源區長杜司偉表示，上次明霸克露橋斷時也利用流籠協助物資交換接駁，6日有農友將80籃龍鬚菜以流籠運送，今年是首度嘗試。（高雄市政府原民會提供）中央社

高雄市桃源區梅山、拉芙蘭、復興里3里因明霸克露橋鋼便橋遭沖斷成孤島，區公所6日啟動大型流籠協助當地農民將蔬果農產運送出去。（高雄市原民會提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄市桃源區明霸克露橋鋼便橋被沖斷，梅山、拉芙蘭、復興里3里又成孤島，區公所今天(6日) 啟動流籠運送蔬果。桃源區長杜司偉表示，雨後蔬果有2、3天無法即時運出去，農民急到快哭了。

公路總局甲仙工務段預計明霸克露橋鋼便橋搶通至少需要一週。杜司偉接受媒體表示，大型流籠今天啟用，這座流龍是橫跨玉穗溪，流籠一端所在位置是復興端，另一端是勤和端。流籠載重量可達2噸，但顧及安全性，目前流籠的承載量設定重量在1噸。

「上週下雨後，農民的蔬菜、金煌芒果等，無法即時運送出去，農友都快急哭了。」

中央社引述杜司偉說，上次明霸克露橋斷時，也是利用流籠協助物資交換接駁。今天有農友將80籃龍鬚菜農作物，透過流籠運送過來，今年是首度嘗試。

市府指出，這次卡努颱風及西南氣流帶來的雨量使明霸克露橋及撒拉阿塢橋封閉，中斷聯外道路的復興里、拉芙蘭里、梅山里及勤和里，共計有498名居民，區公所已請警消及里長讓保全戶撤離至收容中心，各里皆備好14天物資。市府原民會表示，今天第一批先將3里農民採收的龍鬚菜送出來，後續視情況運送族人需求物資。

氣象局也持續對高雄市發布豪大雨特報，桃源區24小時雨量已達232毫米、六龜區160毫米、甲仙區125.5毫米，另外六龜區（新發站日累積超過200毫米）雨量已達豪雨標準，需慎防災害。

首次發稿: 2023-08-06 15:32

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣象局發布豪雨特報，屏東山區留意局部大豪雨發生，高雄、屏東防大雷雨；今天(6日) 截至中午12時50分，累積雨量以屏東縣春日鄉309.5毫米最多。

另一方面，卡努颱風帶來的玉穗溪土石流沖毀明霸克露橋鋼便橋，高雄市議員高忠德說，對於物資問題，希望部落能拒絕接受物資關懷，這是軟性的抗議，希望政府能正視南橫公路的問題，給一條安全回家的路。

高雄市原民會今（6）日表示，會持續與高忠德溝通，並視狀況空投物資，像是孩童的奶粉與尿布等。目前山上存糧還夠。

中時新聞網引述高忠德表示，目前明霸克露橋便橋正在搶通中，希望今天可以讓民眾先行通過，盼明（7）日可以讓人、車通行。原民會說，會傾聽部落民眾的聲音，對高忠德與部落的訴求也充分理解，但考慮安全優先，必要時會以空投方式運送物資。

高忠德希望中央與地方政府協同努力，一起解決南橫公路14年來下雨帶來的民怨與安全感問題，這已經蔓延到心理層面上，這是非常可怕的，希望政府能正視。

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中央氣象局稍早發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天(6日) 屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，高雄市山區有局部大雨或豪雨，南部地區及嘉義、台東山區有局部大雨發生機會，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

大豪雨區域為屏東縣；豪雨為高雄市；大雨為嘉義縣、台南市、台東縣。

氣象局並針對高雄、屏東發布大雷雨即時訊息，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨等。

根據氣象局網站，今天截至中午12時50分，累積雨量以屏東縣春日鄉309.5毫米最多，屏東縣山區便獨占前3名，其次為高雄市茂林區達143毫米，累積雨量前10名皆位於屏東、高雄各地。

中央社引述公路總局表示，截至今天(6日)中午12時，省道預警性封閉路段有1處，道路災阻5處，其中台14線2路段路基流失，搶修時程未定。

颱風卡努及後續西南風帶來降雨，交通部公路總局發布新聞稿表示，截至今天中午12時，預警性封閉路段1處為高雄市桃源區台20臨105線0K至37K（梅山口至埡口），於4日上午7時實施預警性封閉。

道路災阻5處，包括台中市和平區台8線臨37便道3K+900（上谷關路段）邊坡落石坍方，預計10日下午4時開放通行；南投縣仁愛鄉台14線84K+300（春陽路段）路基缺口，預計今天下午5時開放通行。

公路總局指出，南投縣仁愛鄉台14線95K+100（屯原路段）路基流失，搶通時間評估中；南投縣仁愛鄉台14線96K+200（屯原路段）也是路基流失，搶通時間評估中；高雄市桃源區台20線93K至98K+700（勤和至復興）因94K+500（明霸克露橋）鋼便橋傾斜，實施道路封閉，預計12日下午5時以搶通溪底便道開放通行。

公路總局表示，將持續監控雨情動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

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