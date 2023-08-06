南韓室溫超導體說法遭挑戰 各國急複製實驗 台灣台大團隊：結果未復現

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上個月，南韓科學家宣稱成功研發出室溫常壓超導體（superconductor），堪稱劃世紀突破。消息一出，科學界震盪，多國展開複製實驗加以驗證，但成果不一，質疑的聲音不減，而由台灣大學物理學系進行的實驗結果也出爐了，遺憾的是，並未成功復現。

受限於科技，目前超導體多只能在極度低溫與高壓環境下實現抗磁性、零電阻的超導性，而韓國的研究則稱，創造了以鉛、氧、硫、磷合成的LK-99，攝氏127度便能達成超導狀態，意味日常環境下就能實現此一特性。若證明為真，將可廣泛應用於多塊領域，對能源電網、電腦晶片、磁浮列車等科技帶來重大革新，大大降低能源損耗。

自由時報報導，台大物理系教授王立民率團隊與「泛科學」合作，展開馬拉松復現實驗。王立民指出，從5日的成果來看，材料確實出現反磁性，但並非超導體的抗磁性特徵，也未發現電阻下降情況。

王立民表示，團隊雖已按照韓國研究將溫度調到400K（攝氏127度），仍告失敗，未來實驗將進行溫度等參數調整，持續探索。他認為，韓方既公開了流程數據，就應有基本的可信度，惟製程尚須努力，並未排除半導體發展成超導體的可能性。

不只台灣未能成功復現，根據《自然》期刊，各地初步實驗迄今未能提供斬釘截鐵的超導證據。印度、北京兩處實驗室均合成了LK-99，但並未發現超導性。南京一所大學實驗雖發現物質有抗磁性「邁斯納效應」（Messner effect），卻得在110K（攝氏-163度）才能達到零電阻，遠非室溫環境。

人類對於這物理界的「聖杯」追尋已久，科學界甚至將具有潛力的物質稱作「不明超導物體」（unidentified superconducting object，USO）。不過，路透引述美國能源部阿貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）專家Mike Norman說法，多年來不是沒有出現過USO「們」，但往往只帶來曇花一現的驚喜，最後總是一場空。

事實上，連南韓自家學者都抱持懷疑態度。韓國超導性與低溫學學會（Korean Society of Superconductivity and Cryogenics）3日透過聲明指出，將成立委員會，核實這三名科學家的研究，並向涉入研究的一所量子能源機構索取樣本以供驗證。「從兩份報告的數據與影片分析，相關物質尚不能稱作是室溫超導體。」

此外，上週竟傳出，三名宣稱發現超導體的科學家中，有兩名都未同意發布研究成果。韓聯社報導，論文作者之一的李碩裴（英譯 Lee Sukbae）稱團隊尚未準備發布論文，是權英完（音譯 Kwon Young-wan）逕行發表。另名作者金賢卓（音譯 Kim Hyun-tak）也坦言，兩篇論文「充滿缺陷」，他本人並未同意刊出。李碩裴表示，團隊已向一國際期刊申請檢視其研究成果，接受同行評審。