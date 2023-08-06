【台灣2024大選前哨戰?】彰化北斗鎮長補選勝出　無黨籍顏宏霖：不依靠黨派

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）彰化北斗鎮長補選昨（5日) 投開票，曾與彰化縣議長謝典林等人「同框」的無黨籍顏宏霖勝出，擊敗民進黨江熊一楓、前北斗鎮長楊麗香等人。顏宏霖說，不依靠黨派，感激各界對北斗鎮的好。

前北斗鎮長李玄在犯圖利罪遭判刑定讞入監，彰化縣選委會5日辦理北斗鎮長補選投開票，候選人包括江熊一楓、顏宏霖、李玄在妻子楊麗香等5人。開票過程，顏宏霖得票一路呈領先態勢，顏宏霖傍晚現身競選總部自行宣布當選。

彰化縣北斗鎮長補選8月5日投票，民進黨總統參選人暨黨主席賴清德（前左）7月31日下午曾到北斗鎮，陪同黨籍北斗鎮長補選候選人江熊一楓（前左2）赴奠安宮參香。中央社

彰化縣選委會5日辦理北斗鎮長補選投開票，由無黨籍顏宏霖(圖) 當選。中央社

顏宏霖曾2度參選北斗鎮長落選，第3次參選鎮長終於獲勝，他接受媒體聯訪指出，感謝鄉親、團隊、家族等人支持，他會找回北斗鎮榮耀、尊嚴及發展，未來鎮務工作很多，會保障鎮公所人員工作權益並尊重專業，感謝總統蔡英文、副總統賴清德到訪北斗鎮，並感謝台灣民眾黨總統參選人柯文哲錄影加持、永齡基金會創辦人郭台銘加油。

郭台銘、柯文哲曾陸續參拜北斗奠安宮，謝典林、顏宏霖都接待相陪，地方傳出「謝家」支持顏宏霖。顏宏霖回應媒體提問如何看待地方傳言時表示，各界對北斗鎮的好，他都非常感激，他不依靠黨派、不組織派系對抗，他是農業子弟，一步一腳印前進。

媒體提問，未來是否會扮演郭台銘與柯文哲合作橋梁。對此，他指出，不分黨派，因此是無黨參選，他會將全鎮鄉親當一家人看待，能貢獻北斗鎮的人，都會保持友好。

他表示，郭台銘與柯文哲對北斗鎮出力很多，當然不是為了他，他與兩人交情「不到非常好」，但郭台銘與柯文哲看重北斗鎮、照顧鄉親，未來若有需要，一定會服務。

媒體詢問，這場補選被外界視為明年總統、立委選舉前哨戰，競爭格外激烈，對於總統參選人他支持誰也受關注。

顏宏霖回答，「台灣不該分你我」，不論民進黨、國民黨、民眾黨、無黨，他都會以疼惜北斗鎮的心去「交陪」，不因利益與政黨結盟；至於誰最能提攜北斗鎮，他還沒想到。

根據彰化縣選舉委員會資料，北斗鎮長補選，顏宏霖獲5697票、楊麗香獲4266票、江熊一楓獲2523票，5名候選人總得票數為1萬2863票，以選舉人數共2萬7105人換算投票率約47%。

根據中央社，地方人士觀察，這場補選投票率相較外鄉鎮，確實有比較高，應與這場選舉受外界關注有關。

國民黨主席朱立倫今天(6日) 上午到桃園市陪同桃園市立委參選人牛煦庭出席「爸比 give me fly競技紙飛機比賽」，以及小檜溪輔選幹部座談會，朱立倫接受媒體聯訪表示，顏宏霖獲得國民黨、民眾黨及郭台銘等大家的支持打敗民進黨，就是團結一切團結的力量，謝謝國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳳的努力，讓顏宏霖順利的當選。

今天有記者問朱立倫，據報導挺郭議長不會玩到底，郭台銘若真的出來選，議長不會挺郭，是否持續溝通奏效。朱立倫說，相信這些議長們都有決心，希望政黨輪替、下架民進黨，也許在戰略上有些不同，但大家都知道，只要分裂就是讓民進黨躺著選，讓賴清德躺著當選，說白了就是民進黨最大的助力，大家都有警覺與決心，應該沒有人希望是分裂的。