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尋獲首位罹難者、22人已脫困！南投仁愛鄉豪雨破上千毫米 消防署、3縣市特搜隊馳援

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/06 12:11
南投縣仁愛鄉4日雨勢驚人，5日上午雨勢再起，省道 台14線多處坍方泥流，公路總局持續派出人力及機具清除。 （公路總局提供） 中央社記者蕭博...

雨炸南投仁愛 台14線多處坍方泥流持續搶通

南投縣仁愛鄉4日雨勢驚人，5日上午雨勢再起，省道 台14線多處坍方泥流，公路總局持續派出人力及機具清除。 （公路總局提供） 中央社記者蕭博... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）南投仁愛鄉連日遭到雨彈攻擊，造成路損橋段、多人受困，今（6）日上午消防署特搜隊派遣搜救隊6車、15位特搜人員、1搜救犬和及後勤裝備器材約800公斤，並整合3縣市特搜隊共同投入搜救任務，但仍傳來噩耗，救難人員尋獲失蹤農民的遺體。

颱風卡努及外圍環流影響加上西南風增強，南投縣仁愛鄉前兩日累計雨量破上千毫米，造成多處淹水、土石流災情，主要道路、通訊中斷，沿線9個部落更成交通「孤島」，從4起至6日停班停課，消防署特搜隊今(6)日上午趕抵當地救援。

消防署今天表示，署內特種搜救隊5日晚間完成搜索救援裝備器材整備，今天清晨5時55分已派遣6車15名特搜人員、1隻搜救犬及各式搜救和後勤裝備器材約800公斤馳援，並於上午抵達仁愛分隊。

目前搜救人力投入情形，由消防署特搜隊調派第一梯次18人及2隻搜救犬，並受理新北市政府消防局特搜隊50人、4隻搜救犬、台中市政府消防局特搜隊20人、2隻搜救犬完成報到，總計88名特搜人員、8隻搜救犬參與救援任務。

尋獲首位罹難者、22人已脫困！南投仁愛鄉豪雨破上千毫米 消防署、3縣市特搜隊馳援受颱風卡努外圍環流影響，南投縣仁愛鄉暴雨釀多處 坍方災情，新北市政府消防局6日集結快搜部隊，出 動人車支援南投救災。 （新北市消防局提供）

南投縣長許淑華今日表示，此次縣府申請國家搜救中心，整合內政部空勤總隊及國防部各分派三架次，共六架次，於今日上午自清泉崗及嘉義機場，飛至位於南投市的南投縣體育場，載運空投物資協助空投仁愛鄉的急用物資 包括，飲用水、罐頭、泡麵、嬰兒奶粉、成人尿布、嬰兒尿布及睡袋等物資，數量從上百箱到數十箱不等。

接受空投（部分飛入仁愛鄉，再陸路分送）的有發祥村、春陽村、精英村、大同村、親愛村、都達村及南豐村等7村，其中發祥村的全部及精英村部分物資約300公斤由縣府開口契約廠商提供，其餘南豐村等6村物資約1,700公斤均由慈濟慈善基金會捐贈。

其中第一架次直升機飛至發祥國小投放物資後，會將該村今日需洗腎民眾載出，至埔里鎮宏仁國中轉送醫院治療。

至於投83、89線受困的22人，以及失聯的精英村農民、登山客最新搜救狀況，據自由時報報導，受困的22人已平安獲救撤離，但精英村的林姓農民不幸罹難。

據了解，廬山部落的林姓農民4日騎機車外出巡田後未歸，居民組隊進行搜救，今天上午支援的台中市消防護局及南投縣神鷹山區搜救隊加入搜尋，約上午10點發現林姓農民被土石掩埋的遺體，成為這次風災南投縣仁愛鄉首位罹難者。

而另一名攀登干卓萬山卻失蹤的任姓男子，目前警消持續聯繫，也將視山區狀況設法搜尋。目前風災造成縣內1死1失聯。
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