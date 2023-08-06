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日本廣島原子彈爆炸78週年悼念儀式 市長抨擊大國「核威懾」思維太愚蠢

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/06 10:57
遊客在廣島和平紀念公園的殉難者慰靈碑前表示哀悼。（圖／美聯社）

遊客在廣島和平紀念公園的殉難者慰靈碑前表示哀悼。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）今（6）日是廣島遭到原子彈攻擊的78周年，廣島照往例舉行了對逝者的追思活動，市長松井一實更是直指擁核大國試圖以核子威懾達成「恐怖平衡」的作法是「愚蠢的思維」，而在電影奧本海默的影響下，今年的紀念儀式獲得了更多關注。

今日8時15分，和平鐘在78年前這個核武爆炸的時間準時響起，包含年事已高的倖存者在內，約有5萬人在攝氏30度的高溫中，參與這個戶外的紀念儀式。

首相岸田文雄指出，由於俄國的核威脅，全球邁向無核武之路正變得更為艱辛，不過這也讓促進全球在此議題上通力合作，顯得更為重要；聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則鼓勵更多全球領導人前往當地見識紀念碑並與倖存者面談，以此了解廢除核武的重要性。

78年前的今天，時任美國陸軍上校的蒂貝茨（Paul Warfield Tibbets, Jr.）駕駛艾諾拉·蓋號（Enola Gay）B29轟炸機，在日本廣島丟下暱稱為「小男孩」的原子彈，造成上千人當場死亡，超過14萬人則因為輻射的後續症狀而喪生，從而加速日本在二次世界大戰投降的速度。

由於介紹原子彈發明過程的電影奧本海默在全球獲得票房大成功，且與同期上映的電影芭比「合體」成了「芭本海默」的迷因並在網路上大肆擴散，除輿論抨擊在日本的上映時間完全沒有考慮到歷史上的3天後廣島和長崎就被核武攻擊外，流行文化的推波助瀾更讓這個議題在日本掀起新一波的討論。

今（2023）年5月日本主持七大工業國高峰會，岸田文雄特別將主辦城市選在自己的出生地廣島，然而，當各國在這個對核武議題極度敏感的城市討論核武去留時，卻做出了「核武只要存在，就是用以嚇阻戰爭發生的工具」這一結論，遭廣島市長松井一實抨擊為「愚蠢」。
廣島
原子彈
日本
核武

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更新時間 : 2023-08-06 12:39 GMT+08:00

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