大雨襲喬治亞度假勝地釀土石流 17死、18人下落不明

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）喬治亞西北部1個度假小鎮3日遭到土石流襲擊，死亡人數只增至17人，另有18人下落不明。

位於首都特比利西（Tbilisi）西北方約140公里處的肖維（Shovi），3日因強降雨發生土石流。當地以富含礦物質的泉水和崎嶇的山景而聞名，還有許多度假小屋和小型旅館，為著名之度假勝地。

美聯社引述喬治亞官員和新聞報導，搜救行動已進入第3天，喬治亞內政部急難管理署署長Teimuraz Mghebrishvili於5日證實，目前已發現17具遺體，但僅確認7名罹難者的身分，其他罹難者身分將經DNA比對；另有18人仍失聯。

官員們表示，由於近日遭逢連續強降雨，加上該地區過度開發，才導致這場悲劇發生。

據了解，當地已有200多人被迫撤離，當局派遣上百名救難人員，並出動直升機和搜救犬協助救，由於該地區的橋樑和道路都已被沖毀，當局設法在河上搭建便橋，以便將必要物資運往災區。