大雨襲喬治亞度假勝地釀土石流 17死、18人下落不明

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)喬治亞西北部1個度假小鎮3日遭到土石流襲擊,死亡人數只增至17人,另有18人下落不明。

位於首都特比利西(Tbilisi)西北方約140公里處的肖維(Shovi),3日因強降雨發生土石流。當地以富含礦物質的泉水和崎嶇的山景而聞名,還有許多度假小屋和小型旅館,為著名之度假勝地。

Videos of the river rising in Shovi.#ShoviLandslide pic.twitter.com/pl8ehVc9pM