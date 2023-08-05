台灣隱藏版小吃都在這！台北美食展人潮湧現　多攤提早完售

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台北美食展於即日起台北世貿一館登場，今(5)日迎來周末人潮，較去年同期成長34.58%，不少攤位提早銷售完畢，將於7日落幕。

展覽規劃「金牌特物、探索台味、異國美食、 藝鳴驚人」四大展區，民眾可一站購足全台物產， 不必舟車勞頓就可享受台南虱目魚、屏東客家金豆油、 嘉義冠軍烏魚子、台中滬舍餘味必比登推薦水煎包， 以及全台各地隱藏版美食，首日開展一小時內，每日限量100份的問卷贈品海霸王滷肉包， 與限量免費永續環保餐具即被兌換、租借完畢。

經濟部商業司「臺灣好食館」集結林聰明砂鍋魚頭、 十二月粥品茶飲私房菜、黑沃咖啡、儂來餐廳、滬舍餘味餐館、 山海豆花、真心台菜、海瑞摃丸、法布甜、馬家製麵、 關北紅豆餅及海濱海產等27間全台人氣名店於一堂， 吸引大批民眾聞香而來。其中，山海豆花更在下午兩點便搶購一空， 店家也趕緊補貨備戰午後人潮。

美食展不僅好吃也很好玩，大會舞台活動不間斷， 金牌師傅接連現身。鄭有清師傅展出拉糖藝術《台灣美食之旅》 驚艷全場；國際果雕大師高世達師傅展現高超技藝，現場座無虛席。 「主廚的烹飪哲學」講座中，Island 133行政主廚林庭右Leo和民眾分享烹飪理念，並展示菜餚《 寶島長春》的純粹滋味。「冠軍回娘家」精彩上菜時間，由曾獲20 15台灣美食展廚藝競賽金牌、紅皇后川酒館廚藝總監許文賢師傅， 選用屏東龍膽石斑魚、雲林黑麻油及馬鈴薯，再現奪冠料理《 麻香龍膽伴千絲》。

美食展除了金牌特色好物、米其林美饌、 多元異國美食及冠軍伴手禮外，各家五星飯店也推出超優惠餐券、 住宿券。圓山大飯店住宿券下殺2.7折起， 自助餐平日午晚餐單人券10張套票享有82折優惠，並加贈價值1 ,000元的平日東密道導覽文化之旅雙人券乙張。 六福萬怡與一禮烘焙攜手推出「美食通用餐券套票組（10張/套） 」，原價8,800，優惠63折5,500元， 並在展場提供爐烤牛排試吃，現場排隊人龍不見盡頭。

明日將由2009台灣美食展世界廚藝邀請賽總冠軍駱進漢師傅登場 ，展示菜餚《苗栗五月雪》、《族群的融合》。另外， 曾獲米其林綠星和必比登推薦的小小樹食&Curious Table主廚徐兆麟Tim，也講於大會舞台展演「植」 感蔬食料理《綠牡丹》。人氣名廚阿基師同樣也將於「瓊漿玉露館」 帶來好酒入菜料理教學，邀請大家把握難得機會，一睹名廚風采。