台灣文學獎創作獎贈獎多語並陳　母語文學豐收

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)唯一國家級文學獎項「臺灣文學獎」創作獎贈獎典禮今（5）日在國立臺灣文學館舉行，並同步線上直播。
文化部長史哲表示，「以臺灣人的筆寫出臺灣人的精神」，臺灣文學獎是以母語為基底的創作獎項，因此可說是最能呈現綿密土地感情的文學創作，是最能夠講述臺灣故事，更是讓世界看見臺灣文化內容的重要水源。史哲以去年獲得蓓蕾獎，目前正在熱映並廣受討論的《八尺門的辯護人》為例，「文本創作的過程是孤寂的，但力量是強大的」。文化部明年將大幅增加臺灣文學轉譯及外譯的預算，期盼透過不同形式的內容呈現及翻譯，讓更多的人看見臺灣精彩的故事。在臺灣最受世界關注的此刻，「臺灣文學不是只有給臺灣人看，我們更需要讓世界看到我們」。
臺文館長林巾力表示，許多朋友長久以來非常關注創作獎，在《國家語言發展法》通過後，更對這個國家級的獎項寄予厚望。希望藉由文學桂冠的鼓勵，讓更多好手投入母語創作，也期望進一步透過跨域的轉譯和改編，豐富文學與文化內容產業。林巾力也笑說，今年是她第一次幾乎全程參與評審的過程，委員們的洞見讓她收穫非常多。
臺文館指出，臺灣文學獎創作獎包含劇本、台語、客語、原住民華語文學創作獎。今日頒贈台語新詩、散文、小說首獎各1位；原住民華語新詩、散文、小說首獎各1位；客語新詩、散文、小說首獎各1位，9位得獎者各獲贈獎金10萬元及獎座1座。
台語新詩首獎由黃明峯〈跤跡〉奪得，他說，母語對他的成長非常重要，感謝家庭從小提供台語環境，希望透過自己的方式寫下發生在臺灣的故事。散文首獎由王永成〈白頭鵠仔〉獲獎，他感謝政府與社會各界的推動讓台語作品愈來愈多、愈來愈優秀，也認為題材多元化是很可貴的現象。小說首獎得主林連鍠則說，〈相伨〉是關於難忘的幼時養豬經驗，自己讀了也會掉眼淚，希望作品未來能有機會出書。
原住民華語新詩首獎由游悅聲〈Ghap〉獲得，她感性分享，感謝臺灣文學獎讓她知道，無論是什麼身分、什麼年齡、什麼種族、失業多久，都可以在文學裡自由創作。而散文首獎〈看了鴻鴻老師戲我的〉的作者Ihot Sinlay Cihek提到，去年做了一齣戲是來自作家鴻鴻的推薦，這篇寫鴻鴻「如何看見她的戲」的散文又得獎了，特別感謝鴻鴻。獲得小說首獎〈大腿山〉的作者Apyang Imiq 程廷則談及，創作是彈性、開放的，他喜歡創作，也認為在不同文化中找出新的創作途徑是最好玩的事情。
客語新詩首獎由何卿爾〈老相館〉奪魁，她感謝文學路上的前輩，也感謝從小就使用客語、能以客語書寫，並祝福所有本土語言都能成為臺灣書寫的重點。散文首獎得主何志明說，〈永久个頭擺〉是自身的故事，很開心能以母親的母語「客語」得獎，也希望能鼓勵更多人投入母語創作。小說首獎由張郅忻掄元，她表示這個獎對她而言非常有意義，〈打拳頭〉這部作品是她第一次全部用客語書寫，也讓她更認識關乎生存的客家拳法。
臺文館表示，臺灣文學獎創作獎鼓勵各國家語言及劇本創作，期待未來更多有志於母語耕耘的書寫者加入創作獎行列，共同以實際行動擴展和延伸母語文學的版圖與疆界。