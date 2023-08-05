台灣文學獎創作獎贈獎多語並陳　母語文學豐收

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)唯一國家級文學獎項「臺灣文學獎」創作獎贈獎典禮今（5） 日在國立臺灣文學館舉行，並同步線上直播。

文化部長史哲表示，「以臺灣人的筆寫出臺灣人的精神」， 臺灣文學獎是以母語為基底的創作獎項， 因此可說是最能呈現綿密土地感情的文學創作， 是最能夠講述臺灣故事，更是讓世界看見臺灣文化內容的重要水源。 史哲以去年獲得蓓蕾獎，目前正在熱映並廣受討論的《 八尺門的辯護人》為例，「文本創作的過程是孤寂的， 但力量是強大的」。 文化部明年將大幅增加臺灣文學轉譯及外譯的預算， 期盼透過不同形式的內容呈現及翻譯， 讓更多的人看見臺灣精彩的故事。在臺灣最受世界關注的此刻，「 臺灣文學不是只有給臺灣人看，我們更需要讓世界看到我們」。

臺文館長林巾力表示，許多朋友長久以來非常關注創作獎，在《 國家語言發展法》通過後，更對這個國家級的獎項寄予厚望。 希望藉由文學桂冠的鼓勵，讓更多好手投入母語創作， 也期望進一步透過跨域的轉譯和改編，豐富文學與文化內容產業。 林巾力也笑說，今年是她第一次幾乎全程參與評審的過程， 委員們的洞見讓她收穫非常多。

臺文館指出，臺灣文學獎創作獎包含劇本、台語、客語、 原住民華語文學創作獎。今日頒贈台語新詩、散文、小說首獎各1位 ；原住民華語新詩、散文、小說首獎各1位；客語新詩、散文、 小說首獎各1位，9位得獎者各獲贈獎金10萬元及獎座1座。

台語新詩首獎由黃明峯〈跤跡〉奪得，他說， 母語對他的成長非常重要，感謝家庭從小提供台語環境， 希望透過自己的方式寫下發生在臺灣的故事。散文首獎由王永成〈 白頭鵠仔〉獲獎， 他感謝政府與社會各界的推動讓台語作品愈來愈多、愈來愈優秀， 也認為題材多元化是很可貴的現象。小說首獎得主林連鍠則說，〈 相伨〉是關於難忘的幼時養豬經驗，自己讀了也會掉眼淚， 希望作品未來能有機會出書。

原住民華語新詩首獎由游悅聲〈Ghap〉獲得，她感性分享， 感謝臺灣文學獎讓她知道，無論是什麼身分、什麼年齡、什麼種族、 失業多久，都可以在文學裡自由創作。而散文首獎〈 看了鴻鴻老師戲我的〉的作者Ihot Sinlay Cihek提到，去年做了一齣戲是來自作家鴻鴻的推薦， 這篇寫鴻鴻「如何看見她的戲」的散文又得獎了，特別感謝鴻鴻。 獲得小說首獎〈大腿山〉的作者Apyang Imiq 程廷則談及，創作是彈性、開放的，他喜歡創作， 也認為在不同文化中找出新的創作途徑是最好玩的事情。

客語新詩首獎由何卿爾〈老相館〉奪魁，她感謝文學路上的前輩， 也感謝從小就使用客語、能以客語書寫， 並祝福所有本土語言都能成為臺灣書寫的重點。 散文首獎得主何志明說，〈永久个頭擺〉是自身的故事， 很開心能以母親的母語「客語」得獎， 也希望能鼓勵更多人投入母語創作。小說首獎由張郅忻掄元， 她表示這個獎對她而言非常有意義，〈打拳頭〉 這部作品是她第一次全部用客語書寫， 也讓她更認識關乎生存的客家拳法。

臺文館表示，臺灣文學獎創作獎鼓勵各國家語言及劇本創作， 期待未來更多有志於母語耕耘的書寫者加入創作獎行列， 共同以實際行動擴展和延伸母語文學的版圖與疆界。