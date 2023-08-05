大雨炸南投仁愛鄉多處道路坍塌中斷　逾20人受困尚未救出　9個部落成孤島

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉昨（5）日雨量為全台最高，3日凌晨12點至5日上午8時50分，南投縣仁愛鄉仁愛測站雨量達1033毫米，造成多處路段坍塌中斷，逾20人尚未救出。

中央社報導，仁愛鄉內投89線、投83線、投85線、投71線等坍方中斷，省道台14線、台14甲線也多處受創，由於今天持續封閉台14線62至79.1公里處、九芎林至霧社路段，許多人、車滯留霧社，南投縣長許淑華今日勘災也只能推進到南豐村，無法往山上到清境、霧社、廬山等地區，行政院副院長鄭文燦下午視導南投縣災害應變中心表示，投83線、投89線多處坍方，造成沿線9個部落成「孤島」。

南投縣長許淑華表示，目前道路約有56處中斷，投83線目前尚有3人、投89線10車19人未救出，其中還有1名洗腎民眾，仁愛鄉也仍有些部落斷水斷電。

根據災害應變中心資料，1名精英村民失聯，搜尋中尚未找到，還有1名登山客7月29日獨攀干卓萬山，目前失聯中。

縣府工務處表示，台14線埔霧公路南豐往霧社中斷，警方在埔里端管制出入，禁止非救災車輛入山；投83、投85、投89線持續搶修，目前僅能從投71線武界進入仁愛鄉，但新武界橋已達封橋警戒水勢，需待水勢趨緩再前往。

公路總局第二區養護工程處今日發布訊息，建議滯留霧社民眾及用路人，改走台14甲線18公里處翠峰至花蓮大禹嶺，轉台8線通往台中梨山，再由台7甲線宜蘭端替代道路離開；近期南投仁愛山區致災路段邊坡尚未穩定，易受降雨再坍方，呼籲用路人勿進入災區。



南投縣仁愛鄉南豐村一處加油站遭土石流掩埋（圖／中央社）



台14線南豐村路段遍布土石（圖／中央社）