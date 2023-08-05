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美國NASA失聯飛行器重新連線 澳洲坎培拉大型雷達成關鍵

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/05 17:10
美國NASA失聯飛行器重新連線 澳洲坎培拉大型雷達成關鍵

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導）7月時因為一個錯誤指令而導致美國太空總署（NASA）失去直接控制的航海家2號（Voyager 2）無人太空飛行器，在整個團隊不眠不休的努力之下，終於在昨（4）日提早恢復通訊，角度偏離的天線，再度對準地球端運行。

整個計畫的負責人杜德（Suzanne Dodd）接受《法新社》訪問時指出，團隊使用最高功率的發射器傳遞指令至失聯的飛行器，且必須「預判」發送時間以確保天線在最佳接收角度，而由於航海家2號位處距地球20億英哩外，要花上37個小時才確定發出指令的成功。

7月連線中斷之後，航海家2號不只無法繼續接受基地的指令，也沒辦法繼續將蒐集的數據資料傳回NASA的深空網路（DSN），不過31號時澳洲首都坎培拉的大型雷達接收到了一些零星的信號，這被團隊成員認為是航海家「微弱的心跳」，而開始對可能的所在區進行正確指令的「地毯式轟炸」，希望有機會重新連線。

在此之前，由於難以確認狀況，團隊本來只能寄望透過航海家每年固定重新設定的程序，將其天線再度對準地球，這也表示航海家將失聯長達3個月，在10月15日才會因天線重設而再上線，不過昨日已確定能成功下達指令，一切似乎已經恢復正常，任務也可以繼續進行，實屬萬幸。

航海家2號的歷史久遠，發射於1977年8月的這台飛行器已正常運作了超過50年，先進行造訪木星、土星、天王星與海王星的太陽系行星探測任務，並在2018年開始往太陽系外飛行，與其姊妹機航海家1號（Voyager 1）成為人類唯二在太陽圈（heliosphere）外作業的飛行器。

如果完全照計畫進行，兩台機器將持續蒐集資料直至其能源耗盡為止，NASA預估那個時間點大約會落在2025年後。
NASA
Voyager 2

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