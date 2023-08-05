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340人疑似食物中毒　中壢忠貞市場越南法國麵包攤14項衛生缺失遭勒令停業

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/05 16:33
桃園市中壢忠貞市場知名越南法國麵包攤商，疑似發生食物中毒被勒令停業（圖／中央社） 

桃園市中壢忠貞市場知名越南法國麵包攤商，疑似發生食物中毒被勒令停業（圖／中央社） 

更新時間：2023/8/5 16:42

（台灣英文新聞 /社會組 綜合報導）衛生局表示，截至今（5）日中午12點，疑似食物中毒的個案數已增至340人，其中有235人就醫、13人住院，且仍有發燒、腹瀉症狀；根據醫院通報的採集個案人體檢驗報告部分，為沙門氏桿菌及輪狀病毒。

340人疑似食物中毒　中壢忠貞市場越南法國麵包攤14項衛生缺失遭勒令停業
疑似食物中毒個案數截至5日中午已增至340人，相關檢驗結果最快下週出爐（圖／中央社）

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（台灣英文新聞 /社會組 綜合報導）中壢忠貞市場某越南法國麵包攤商2天內遭60人通報食用後食物中毒，經衛生局稽查共14項衛生缺失，店家現已勒令停業，若加查確認為食品中毒，將依法開罰，情節嚴重可依法送辦。

桃園市政府衛生局表示，3日中午起就陸續接獲通報食品中毒，截至4日下午6時，共有60人通報食用2日在中壢忠貞市場內某攤商賣的越南法國麵包後，出現腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀。

衛生局至店家作業場稽查環境衛生時，發現有冷凍冰箱溫度不足、有病媒蹤跡、作業人員佩戴飾品、食材未落實離地及覆蓋等多達14項缺失。

衛生局表示，已依食品安全衛生管理法規定命業者暫停作業，限期在7日前改善環境缺失，須複查合格、衛生局同意後才能復業，若複查不合格，依違反食品安全衛生管理法處，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，衛生局已在業者製備現場抽驗醬料、餡料及同一批未食用成品等食品檢體，刀具、砧板等環境檢體，以及個案的人體檢體送驗，後續將依檢驗結果進行綜合研判。

若檢出病原性微生物、判定為食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法，處6萬元以上2億元以下罰鍰，若情節重大、足以危害人體健康之虞，將依食品安全衛生管理法移送桃園地檢署偵辦。

衛生局提醒民眾，如近期有購買越南法國麵包，食用後出現疑似食品中毒症狀，請主動通報衛生局。
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