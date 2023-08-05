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【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相

展期不到一個月，購票可使用文化幣

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/08/05 20:17
暑假必看的超療癒《Steven Choi 沉浸式光影繪本特展》於今（5）日起双融域（AMBI SPACE ONE）首次亮相。(圖/Taiw...

暑假必看的超療癒《Steven Choi 沉浸式光影繪本特展》於今（5）日起双融域（AMBI SPACE ONE）首次亮相。(圖/Taiw...

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）暑假必看的超療癒《Steven Choi 沉浸式光影繪本特展》，重現法國文學繪本《小王子》大象帽子、小狐狸、玫瑰花等經典場景， 於今（5）日至8月22日双融域（AMBI SPACE ONE）首次亮相。

香港插畫家蔡景康（Steven Choi）繪畫風格溫暖細膩，為「英國插畫協會WIA 2017國際插畫專業組大獎」首位華人得主，曾獲「日本JIA插畫大賞最高賞」，精湛的畫風擄獲法國《小王子》版權代理商青睞，獲邀為《小王子》繪製插畫，得獎作品英國薩默塞特宮展覽，進駐泰特現代藝術館、羅浮宮、龐畢度藝術中心等。

蔡景康首度於台灣展出其超過10年的創作手稿，經典作品《流浪者之歌》、《小王子》、《謝謝你找到了我》繪本故事場景也轉換為動態展出，由為美學創辦人、藝術家張為雲出任策展人，展區分為：「P5703星球：沉浸式繪本光影區」、「星球轉運站：星球特調茶館」、「重逢玫瑰：巨型玫瑰花園」、「道別狐狸：草地秘境」。

【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
蔡景康與作品雕塑及首度台灣公開的手稿合影。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

張為雲表示，為美學2021年在華山舉辦《小王子藝想世界：75 周年特展》因此和蔡景康結緣，此次展覽結合劇場物件，由安徒生和莫札特的創意（AMcreative）製作美麗的聲音及影像訴說故事；將於8月12日双融域內推出Bonjour野餐活動，歡迎企業包場。

《小王子》雖是本童話故事，故事簡單卻富含哲理適合大人閱讀，「生命是一段不斷的遇見與不斷分離的過程」為精髓，教導人們如何勇敢面對失去、如何學習陪伴等人生課題，透過純真的視角看複雜的世界，卻依舊保有一顆善良的心。

此次團隊神還原經典場景，並搭載場地高規格4K 2K五面投影、16.1聲道，觀眾不僅更能沉浸在故事場景裡，相對的情緒也更為濃厚；蔡景康首次在台公開親筆手稿，也推出全新系列商品，包含2024年全新桌曆、《小王子》珍藏版盲盒系列、《小王子》情緒卡珍藏套裝等，可使用文化幣購買入場票券

《Steven Choi 沉浸式光影繪本特展》開箱影片。(影/Taiwan News, Lyla Liu)
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更新時間 : 2023-08-05 20:30 GMT+08:00

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