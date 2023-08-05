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童軍大露營問題多　英、美、比利時等國提早撤離　南韓主辦堅持繼續進行

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By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/05 14:56
世界童軍大露營問題不斷，英國率先決定提早撤離（圖／美聯社）

世界童軍大露營問題不斷，英國率先決定提早撤離（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）在南韓舉辦的第25屆世界童軍大露營遭爆準備不完善，被形容有如「野外求生」，傳出上百人中暑，南韓總統尹錫悅雖於昨（4）日召開緊急會議下令改善，並承諾支援30億韓元（約7500萬台幣），但英國、美國及比利時代表團仍決定要提前退出露營活動。

此次大露營聚集了4萬3000多名來自158個國家的童子軍，英國為此次派出最多童子軍的一國，共有4,500多名，也是首個決定提早退出活動的國家。

根據BBC報導，英國於4日宣布提早撤退，將代表隊伍轉移至首爾飯店，並照原定計畫於13日回國。

隨著活動在1日揭開序幕，陸續傳出韓方準備不完善，不僅環境糟糕，中暑以及被隱翅蟲等害蟲叮咬的就傳出有上千人，甚至新冠肺炎疫情也在當中擴散。

隨著各種問題傳開，參加者的父母們都紛紛表達擔憂與抗議，報導指出，英國也因此緊急派出英國駐韓大使館的領事前往露營會場查看。

此次大會原先預計進行到12日，距離結束還有7天時間，在英國傳出撤隊消息後，許多國家也跟進計畫提前撤隊。

韓國sbs報導，美國童子軍營運委員長向參加者和家長們表示，因極端天氣和炎熱天氣所引發的現場情況，決定提早離開露營現場。美國代表團計畫在今日的活動結束後，將前往平澤美軍基地漢弗萊兵營，並停留至11日回國。

另外，比利時大使館正在打聽仁川可容納該國代表團的場地；希臘及愛爾蘭大使館則表示正在與外交部接觸，尋找另外可容納童子軍的場地及環境改善方案。

世界童子軍聯盟方面在官網上發表聲明說道，他們已要求韓國主辦方考慮提前結束活動的方案，但主辦方決定讓活動照常舉行，並承諾會增加人力跟資源解決問題。

南韓國務總理韓惪洙表示，在與各國代表團召開會議後，決定不中斷活動。韓惪洙補充說道，考慮到炎熱的天氣，政府也建議在其他地區進行活動，將提供包含交通等在內的支援。

另外，當局也在現場增派了104輛冷氣公車、1000多坪寬棚子遮陽等等，也追加了60名醫療人力。

有人認為此次的活動將造成南韓的外交危機，sbs報導則說道，這將在世界童子軍大露營中留下史上最糟糕活動的惡名。
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