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拜登或於下周發布新措施　限制美國對中國的投資

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/05 12:24
美國總統拜登預計將於下週發布一項行政命令，限制對中國的投資（圖／美聯社）

美國總統拜登預計將於下週發布一項行政命令，限制對中國的投資（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）一名知情人士透露，美國總統拜登預計將於下週發布一項行政命令，對中國敏感技術的海外投資進行篩檢。

路透社報導，該命令的目的是為防止美國的資本及專業技術加速發展中國軍事現代化技術，威脅美國安全。該命令預計將針對中國的半導體、量子計算及人工智能領域的私募股權、風險投資和合資企業投資，涉及這項命令的大多數投資都將需要通知政府，消息人士稱，有些交易甚至將被禁止，不過白宮發言人則拒絕對此回應。

這名消息人士也透露，這些命令不會立即生效，將會徵求公眾評論，目前已與利益相關方面進行過會議，並與盟友進行磋商，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）上個月訪問中國時，這個問題也曾被提及。

葉倫在行程結束後對於這項可能發布的措施表示，這些措施具高度的針對性，且明顯地針對有具體國家安全擔憂的幾個領域。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇指出，美國習慣性地將技術和貿易問題政治化，並以國家安全的名義將其作為工具及武器。他也強調，中國將持續關注事態發展，堅決維護自身權益。

兩位消息人士稱，預計這項命令於下周一進行簡報，下周二進行宣布，但先前就曾多次變動，這次也可能有所變動。

曾從事中國投資政策工作的前美國官員Emily Kilcrease說，美國一直試圖定義什麼該歸屬於人工智能，也致力於控制美國人及美國公司在海外的投資。

Kilcrease也說道，美國應該要預料到可能遭到中國報復，並且事先做好準備。
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中國
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海外投資

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