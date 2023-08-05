海洋生態受威脅　世界海洋表面溫度以20.96度破新高　

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）今年夏天聖嬰現象發威，許多地方都出現了歷史新高溫，就連海洋表面也不例外。

法新社報導，根據歐洲中期天氣預報中心所屬的「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）公開的「第五代國際氣候大氣再分析」數據，上個月30日世界海洋表面平均溫度達攝氏20.96度，打破了2016年3月20.95度的歷史紀錄，高出了0.01度。

此次的監測樣本排除極地地區。

報導指出，自今年4月以來，海洋的平均溫度在每個季節都刷新了最高溫紀錄。

在上個月24日，美國佛羅里達南部海水溫度高達38.4度，各地的海洋都接連出現了異常高溫。

英國里茲大學國際氣候中心研究員福斯特表示，海洋熱浪會對部分海洋生態構成即時威脅，他補充道，他已在美國佛羅里達州親眼目睹了珊瑚白化現象，他預計之後將會有更多的影響。

造成珊瑚白化的最主要原因為全球暖化而導致海水溫度過高，若海水溫度遲遲沒有降溫，珊瑚持續白化，最終將造成珊瑚死亡。

專家指出，海平面溫度上升的海洋熱浪現象正在逐年加深。

英國衛報報導，根據2019年發表的研究資料，1986年至2016年海洋熱浪發生的天數與1925年至1954年相比，激增50%以上。

海洋在大氣中扮演著降溫、吸收溫室氣體的角色，但若海水溫度越高，吸收二氧化碳的能力就越低，冰川融化的速度也就越快，造成海平面上升等。