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卡努颱風離台灣仍豪雨成災 8/5高雄5區、南投仁愛鄉停班課

By 社會組, 台灣英文新聞
2023/08/04 20:01
卡努颱風留驚人雨量，南投縣仁愛鄉多處土石流。（圖／中央社）

卡努颱風留驚人雨量，南投縣仁愛鄉多處土石流。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）中颱卡努離台留下超大豪雨及土石流災情，高雄市政府今（4）日宣布，明（5）日那瑪夏區、桃源區、六龜區、甲仙區、茂林區5個行政區，明天停班停課；南投縣仁愛鄉 明（5）日停班停課。

卡努颱今日解除陸上、海上警報，持續朝日本前進。然而受颱風外圍環流及西南風影響，今日南投縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣地區及台中市、雲林縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，高雄、屏東、台東地區及新竹、苗栗、台南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

高雄市政府表示，根據中央氣象局及水土保持署資訊，明天高雄市山區預估雨量已達停班停課標準，且包括桃源、那瑪夏、六龜區等已列為土石流黃色與紅色警戒區。為維護山區民眾安全，高雄市政府宣布那瑪夏區、桃源區、六龜、甲仙區、茂林區5個行政區，明天停班停課。

因外圍環流影響，南投縣豪雨成災，仁愛鄉今天下午累積雨量已逾500毫米，多處道路坍方、溪水暴漲、土石流灌民宅。仁愛鄉公所通報，仁愛鄉明天（5日）停止上班、停止上課。

卡努颱風離台灣仍豪雨成災 8/5高雄5區、南投仁愛鄉停班課

（圖／翻攝自土石流及大規模崩塌防災資訊網）
卡努
停班停課

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