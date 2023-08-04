睽違12年　日本前首相麻生太郎7日率團訪台

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎眾議員將來台灣進行為期3天的訪問，進一步深化台日雙方在各領域的實質合作關係。

外交部今日表示，麻生太郎將偕鈴木馨祐眾議員、中西 健治眾議員等人將於7日至9日訪台，麻生副總裁曾歷任日本首相、外務大臣及財務大臣等要職， 距上次率團訪台參加我國建國百年國慶已相隔12年。

外交部透露，麻生太郎一行在台期間除參加「凱達格蘭論壇」 擔任專題演講貴賓外，將晉見蔡英文總統及賴清德副總統、 拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安。 此外，訪團成員也將前往五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

外交部歡迎並感謝麻生副總裁以實際行動支持台灣。 麻生副總裁的來訪除彰顯台日間的堅實友誼外， 也將進一步深化台日雙方在各領域的實質合作關係。

「凱達格蘭論壇－2023印太安全對話」（Ketagalan Forum: 2023 Indo-Pacific Security Dialogue）為外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」舉辦，訂於本月8日在台北君悅酒店登場。除了麻生太郎、愛沙尼亞前總理安席蒲（Andrus Ansip）將發表專題演講，印度國家海事基金會主席辛赫（Karambir Singh）、日本眾議員鈴木馨祐、立陶宛國會議員石梅斯卡（Vilius Semėška）、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素（Daniel Russel）、以色列台拉維夫大學跨域網路研究中心主任班-以色列（Isaac Ben-Israel）等來自12個國家的14名國會議員、政要及學者專家，與我國官員、學者及專家共同討論台海情勢與全球安全秩序、資訊戰及認知戰等「灰色地帶戰術」對於民主的影響與挑戰，以及國際供應鏈重構與台灣角色等議題。