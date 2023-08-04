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卡努海警甫解走風浪大 台灣馬公9人玩SUP被沖走全數獲救

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/04 17:58
颱風剛過民眾玩立槳受困待援。(圖/海巡署資料照非當事人)  

颱風剛過民眾玩立槳受困待援。(圖/海巡署資料照非當事人)  

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）卡努颱風海上警報今（4）日中午才剛解除，不料下午馬公本島鎖港就傳出9名出海划SUP的旅客被海流帶走的意外，業者通報相關單位前往援救，並於下午4時30分許已將9人全數救起，無人受傷。

中颱卡努襲台，今日中午海警甫解除，因西南氣流相當強勁，澎湖陣風浪高達8級，吉貝島海上活動宣布暫停。然而，馬公本島鎖港卻有水上業者帶客出海划SUP，結果因西南風大、海流強勁被帶到遠處，8艘SUP立槳共9名旅客一路從鎖港飄到369燒烤外的鐵塔方向。業者趕緊通報澎湖海巡隊，澎湖縣政府消防局也出動前往搜尋。

海巡署第十三巡防區指揮部於下午3時10分轉鎖港安檢所通報，有SUP立槳業者至安檢所報案，有8艘SUP立槳共9人，於鎖港與烏坎間海域因風浪過大，無法划回岸邊請求協助。隨即火速派遣3艇前往，第七岸巡隊也派遣兵力前往岸際預置準備救援，並協調鎖港港區船舶「安和順」趕往實施救援，5名旅客被救起到「安和順」上，另2人自行游上岸，還有2人受困燈塔處水深較淺，由海巡艇、消防局共同施放救生小艇將其救起，送往鎖港安檢所。

海巡署呼籲，時逢颱風外圍環流影響，風浪較大，民眾出遊時應注意自身安全，各海巡隊亦對於轄內遊憩重點水域加強巡弋，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」，海巡署將立即派員前往處置。
卡努
SUP

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