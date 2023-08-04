促進全球永續發展　薩克斯鼓勵台灣與國際連結

面對全球氣候變遷與地緣政治等永續發展難題，第五屆唐獎永續發展獎得主傑佛瑞．薩克斯(Jeffrey Sachs)4日出席「全球永續焦點論壇」時，肯定台灣在全球科技、醫療服務等方面的貢獻，鼓勵台灣更積極與國際連結，並促進和平對話，以造福未來世代。

「全球永續焦點論壇」由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦，邀請薩克斯以「SDGs如何成為企業動能，面對經濟挑戰下的公平正義」為題發表演講，並由中華民國無任所大使暨TAISE董事長簡又新、以及國立成功大學特聘教授蘇慧貞前校長，分別暢談「全球永續發展的過去與未來」以及「大學永續與國際合作」，分享台灣推動永續發展經驗。

長期觀察世界局勢並推動永續發展網絡，薩克斯強調，儘管當前全球危機嚴峻，根據科學家計算的世界末日倒數鐘正加速運轉，然而他相信，只要全球合作、放下政治上的算計，加強數位連結，仍然還有永續發展機會。

「我們不是沒有方向，但缺乏能夠執行的制度。」薩克斯批評，儘管聯合國已經通過人權、永續發展等公約和框架，然而實際運作上，常任理事國之間各有立場，而大會中各國投票又不見得真正公平，導致經常發生衝突。在他看來，唯有各國真正願意相互傾聽對話，並且尊重他人的想法，才能真正共同解決問題、遏止災難，並且實踐永續發展目標。

聽到TAISE董事長簡又新介紹台灣推動永續發展的軌跡，薩克斯肯定台灣政府和民間的努力，同時鼓勵台灣在教育、醫療、綠色能源產業、農業和永續城市建設、以及數位科技上持續發揮優勢、參與國際社會。尤其台灣的晶片在全球半導體產業供應鏈上扮演關鍵角色，還有很強大的創新能力和執行力，相信都能協助世界解決問題。

他也推崇成大前校長蘇慧貞在大學規劃的各項永續教育方案，提議可以透過課程作業，讓學生們腦力激盪，思考如何發展去碳電力、零碳社會等具有創意的提案，進而提供政府參考。除此之外，藉由兩岸與國際大學之間學術對話，集結各方學者一起合作，也是可以努力的方向。

薩克斯提到，從經濟學的試算和分析角度來看永續發展目標(SDGs)，無論提升衛生福祉、減碳技術等在技術上都不是難以解決的問題，儘管眼前要投入財務成本，但未來利益可能更大，只是這些支持對於貧窮國家確實是龐大的負擔，需要更多有能力的國家投資援助。然而他感嘆，許多國家都著眼自身其他的利益而不願意伸出援手，呼籲更多人「只要改變思維，就可以改變世界。」

回應薩克斯的觀點，TAISE董事長簡又新表示，自己和基金會一直堅信，推動永續發展的核心要素要從建立意識開始，接著從教育出發，改變心態和行為，才能帶來轉型。永續發展目前在台灣已經成為顯學，但還希望擴及更多中小企業和外商共同投入，也期待能更多參與國際網絡。TAISE期許能夠運用過往經驗和成果，成為台灣公私部門跨領域邁向永續發展的催化劑和加速器，協助國際社會推動永續發展。

左起蘇慧貞、簡又新、Jeffrey Sachs夫婦。(照片來源：TAISE提供)