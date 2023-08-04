世界童軍大會於南韓舉辦環境糟糕　逾千人中暑及蚊蟲咬傷　尹錫悅下令供應冷氣巴士

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）世界童軍大露營（World Scout Jamboree）於南韓舉辦，但卻不幸遇到熱浪來襲，最高溫度高達攝氏38度，目前已傳出逾400人中暑，讓露營地成了大型災難現場。

第25屆世界童軍大露營在本月1日至12日於南韓全羅北道新萬金營地舉行，吸引了全球158個國家和地區共4萬3千多人參加，大多為14至18歲的童子軍，但活動期間卻適逢南韓四年以來最嚴重的高溫警報，部分地區氣溫超過38度。

韓媒中央日報報導，新萬金營地為一大片人工打造的草地，沒有足夠的陰涼處，室內空調設備不完善，廁所及浴室數量不足，淋浴間不分男女用，僅簡單的以布隔開，甚至有人爆料拿到了發霉的烤雞蛋，讓有最多人參與的英國、美國、加拿大等國政府透過駐韓大使館抗議。



世界童子軍大會露營地，除帳篷外幾乎無任何可躲避太陽的陰涼處（圖／美聯社）

此外，因7月為韓國梅雨季，經歷了多天暴雨，會場多處積水，濕熱的場地導致許多蚊子及隱翅蟲等害蟲肆虐，截至3日，中暑及蚊蟲咬傷的患者就已超過1000人。

一名參加者在IG上寫道，急診室非常小，病床不夠只能在走廊上吊點滴，不斷地有昏倒的人被送進來，簡直就像在戰爭。

也有一名家長透露，孩子表示因為一直沒有水，一直到凌晨2點才能洗澡，廁所噁心到無法使用，食物不僅不夠還很難吃，一直說著要回家。

路透社報導，一名家長Kristin Sayers表示，在剛開始因為主辦方帳篷還沒準備好，讓他的兒子不得不睡在地板上，他質疑，童子軍的座右銘是「準備」，主辦單位怎麼會什麼都沒有準備好？他很失望兒子的夢想看起來更像是一場惡夢。

不過，世界童軍大露營的總監Jacob Marruy表示，雖然這些童子軍正面臨著炎熱的天氣和一些困難的挑戰，但僅有8%的人表示他們對於這場露營感到不滿意。

這場充滿挑戰的露營受到了各國政府及各家外媒的關注，南韓當局也召開了緊急會議，制定應對措施。

韓聯社報導，總統府發言人表示，尹錫悅下令擴大供電量、供應降溫帳篷以及冷氣巴士，也將擴大人力及物資，讓參加者能充分地得到優質的食物以及乾淨的衛生間和浴室，另外也將投入更多的醫療人員及物資。