從新北八里老街玩到下罟子漁港觀夕景觀平台　沿途景點報你知

下罟子漁港是位於八里區台北港內的港中漁港， 港內處處可見繪著魚眼的傳統藍色舢舨船，成為當地特色。 新北市漁業處推薦您一條充滿人文風情、 自然生態及藝術裝置造景的單車路線， 自淡水渡船頭搭船至八里渡船頭，下船後可先逛逛八里渡船頭老街， 再租單車出發沿著淡水河岸左岸的八里左岸自行車道騎乘， 途經老榕碉堡、八里左岸公園、挖子尾自然保留區及十三行博物館， 終點就是保有純樸的小漁村風貌的下罟子漁港，全長約7公里， 而下罟子漁港今年新啟用的漁具倉庫上方的景觀平台， 提供遊客賞夕陽、觀海景的好地方，串聯了八里左岸自行車道， 成為八里新景點。

八里左岸充滿浪漫氛圍，推薦您可以慢活方式， 自淡水老街渡船頭搭「渡輪」至八里，搭渡輪一點不麻煩， 除了傳統買船票的方式，直接刷悠遊卡也可以搭乘， 沿途可從船上欣賞淡水河的山河風光。在八里渡船頭下船後， 就是好吃好玩的八里渡船頭老街，可以先品嚐當地著名美食雙胞胎、 花枝燒，再至附近YouBike租借站租單車，踏上寬敞平緩、一 路浪漫的的左岸自行車道，途經洋溢幸福氛圍的婚紗廣場， 這裡有美麗的裝置藝術，如彩虹步道、愛之船、露天教堂、「 鏡收幸福」心型鏡面雕塑等，讓人打卡打不停，繼續往前騎行， 在挖子尾生態保護區觀察水筆仔、參觀十三行博物館， 自行車道的終點就是全新打造的新景點下罟子漁港。

來到下罟子漁港，印入眼簾的是一整排大眼舢舨船倚岸停泊， 形成一幅靜謐而恬適的畫面，幽靜的彷彿來到另外一個秘境。 漁港內新建的下罟子漁具倉庫，外牆結合在地特色「舢舨」圖騰， 與港內停泊的舢舨船互相呼應，成為下罟子漁港的新風貌，別具特色 !而捕魚的舢舨繪上「往下看」的魚眼，代表能看見魚群動態， 祈求豐獲。此外，下罟子漁港因面處西方，是最佳的日落觀賞點， 當夕陽西下映照著寧靜的漁港，為騎著單車來到這座小漁港的人們， 帶來了滿滿的療癒感，旅途結束後， 漁港附近還有特色漁村料理餐廳可以品嚐鮮美海味。

新北市漁業處表示，為便利漁民作業及提升漁民作業安全，漁業處1 11年辦理「下罟子漁港漁具倉庫暨浮動碼頭新建工程」 改善漁港整體環境，將在地特色「舢舨」化為圖騰， 以人工漆畫方式點綴在新建的漁具倉庫外牆， 融入美學提升漁港景觀特色，並在漁具倉庫上方增設景觀平台， 讓遊客賞夕陽、觀海景，成為兼具休憩功能， 串聯八里左岸自行車道的新景點， 歡迎大家假日騎單車來下罟子漁港一遊，欣賞美麗的漁港景緻。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供