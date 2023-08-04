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中華電信、亞太國際棒球訓練中心、光陣三維科技攜手　打造「全台首創4D多視角立體好球帶」

By 台灣英文新聞
2023/08/04 17:12

中華電信於台南-亞太國際棒球訓練中心聯合光陣三維科技公司，推出創新5G智慧棒球場。於U-12世界盃少棒賽期間，展示全台首創「4D多視角立體好球帶」服務，此服務能提供多視角立體好球帶影像，輔助裁判及教練進行更精準地好壞球判定。另外線上觀看Hami Video的觀眾，除能體驗裁判視角，還可以自行滑動手機切換不同的觀看角度，沉浸在棒球多變的軌跡中，把握精采進球的一瞬間。這次突破性的5G智慧棒球場為台灣球迷帶來全新的觀賽體驗，也展現了台灣在5G技術和智慧運動賽事結合的創新應用。

中華電信結合國產基站設備商，於「國家發展委員會促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫」中，以5G專頻專網建構高速率低延遲傳輸網路，將多台高速攝影機的影像傳回平台，進行即時渲染技術融合，並將立體九宮格、球速與軌跡資訊疊合，於立體好球帶訓練系統平台顯示。

光陣三維科技公司不僅開發融合棒球影像、球速、軌跡、進壘點等直播觀賞資料，另針對選手動作姿勢開發訓練系統平台，以無標記追蹤方式重建選手人體關節的每一個動作，讓教練團可利用多視角的監測數據，精準有效率地協助運動員修正跨步、提升爆發力、調整關節活動等運動姿勢與技巧，透過科學化訓練提升效率、也保護選手避免運動傷害，延長選手運動生命。

中華電信響應政府政策，積極推廣國產5G設備，並建立各項創新應用，除本次的智慧棒球應用外，也在智慧醫療、智慧交通、智慧製造、AGV/AMR、元宇宙平台等領域取得具體成效，秉持一貫創新精神，未來也將繼續與各界先進在垂直應用領域密切合作。中華電信讓U12比賽透過創新科技，體驗臨場觀感，讓觀眾見證賽事的精彩瞬間，共同為中華小將們加油喝采。

更新時間 : 2023-08-04 18:27 GMT+08:00

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