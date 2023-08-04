新北「讀冊柑仔店」開張囉！以創新數位服務支持孩子成長

教育局今(4)日在安溪國中舉辦「讀冊柑仔店」 活動，期望透過創新數位化的管理方式，以網路平台呈現服務資源， 未來可在線上平台直接查詢相關福利資源， 為在地學生提供更完善的支持系統。 教育局長張明文出席頒贈感謝狀， 感謝商家攜手提供在地學生多元的服務資源， 期望未來網路平台上線後，「讀冊柑仔店」 能提供更多元且即時的服務。

教育局表示， 新北市西區學生輔導諮商中心學校社工師長期穿梭於三鶯樹區的社區 街道間，看見許多弱勢家庭的孩子， 常因家庭經濟因素無法得到較好的經濟支持及學習環境， 尤其在疫情衝擊下，家庭經濟更是受到顯著影響， 於是學校社工師自發性地聯繫社區中的咖啡店、服飾店、 配鏡行等商家， 透過在地力量彌補處在灰色地帶的家庭也能獲得資源， 集結社區中的溫暖資源投注在孩子身上， 為孩子創造幸福快樂的成長環境。

經由學校社工師與在地商家的長期努力下， 目前服務的範圍包含經濟補助、非經濟補助、生涯方案等多種類型， 至今已協助89位弱勢學生與家庭，總計達73萬6620元的經 濟補助，及22位學生取得配鏡服務等資源。

學校社工師督導蘇迎臨表示，讀冊柑仔店是「照顧一個孩子， 需要一個村莊力量」的具體實踐， 學校社工師的服務除了危機的介入阻斷， 往往也涵蓋許多的預防工作，以配鏡資源為例， 當家長一同參與視力矯正的過程中， 能理解到健康促進與學習的關聯性，而在商家的支持下， 也能營造社區之中友善且接納的氛圍。

小卡(化名)雖然於幼兒園時期就有配鏡需求， 但是媽媽對於近視及配鏡並不瞭解，加上配鏡價額昂貴， 所以小卡一直未能配戴眼鏡，升上國小後， 透過學校社工師及在地眼鏡行的合作， 店家以低於市場的優惠價格讓小卡終於能配戴上一副合適的眼鏡， 對未來學習產生極大的助益。

教育局表示，學校社工師長期對新北市學生的關懷與付出， 除了連結在地商家照顧弱勢家庭的孩子， 更開發便利的數位化資源整合平台，成為當地學生穩定就學的力量， 讓學生在充滿人情味的社區好好讀冊。同時， 希望這次活動能達到拋磚引玉的效果，讓更多民間資源得以挹注， 一起為新北市的學童營造溫暖、友善的成長環境， 讓善與愛在新北市循環與延續。

照片來源：新北市教育局提供