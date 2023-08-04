臺灣土銀羽球強將參賽成都世大運　勇奪男女混合團體賽金牌

臺灣土地銀行羽球隊員再創佳績！這次共有5名土銀羽球隊員代表中華隊參與「2021年成都世界大學運動會」男女混合團體賽，土銀強將在金牌戰大放異彩、拿下兩個賽點，成功幫助中華隊以3：2逆轉地主中國隊摘金，締造二連霸佳績。

「2021年成都世界大學運動會」男女混合團體賽採五點三勝制，即五個賽點（混雙、男單、女單、男雙、女雙）必須拿下三點才能算勝出，這次中華羽球代表隊隊員共12名，土銀就占5名，包括林俊易、廖倬甫、柏禮維、李芳至、張淨惠與防護員涂丹伶1名，尤其土銀林俊易及李芳至分別扛下中華隊男單、男雙重任，立下汗馬功勞。

本屆世大運男女混合團體賽金牌戰中，中華隊在首點混雙意外落敗，所幸土銀的「左手重砲」林俊易手感回溫，在第二點男單成功瓦解局末點擊退對手，以1：1扳平戰局。

由於第三點女單再度落敗，中華隊一度以1:2落後中國，還好土銀李芳至在第四點男雙戰力挽狂瀾，在面臨淘汰壓力下，李芳至多次使出招牌的後場跳殺，再度扳平戰局至2：2，硬是將戰線拖到第五點女雙戰，隨後中華隊順利拿下第五點，最終以3比2逆轉地主中國隊奪下金牌，成功衛冕世大運男女混合團體賽二連霸。

近年土銀羽球隊員世界排名大幅提升，目前男單有2位、男雙有3組、女雙及混雙各有1組選手皆為世界排名前50名，土銀羽球隊自今年以來在超級系列賽事已奪下2金、3銀及6銅成績，特別是「麟洋配」王齊麟及李洋強勢回歸，在日本超級750系列公開賽成功摘金。土銀現持續安排球員參加國際賽事並投入更多資源，協助選手爭取積分提高世界排名、取得奧運參賽資格，為國再奪奧運佳績。

同時，土銀積極落實企業社會責任、定期舉辦羽球公益教學，協助學生與弱勢族群獲更多體育受教權，自今年以來陸續舉辦「土銀有愛，關懷及陪伴羽球體驗營」、「青少年羽球夏令營」等公益活動。在長年耕耘下，土地銀行連續14年獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三大獎，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。

