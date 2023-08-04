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以色列國會議員訪團拜會蔡英文 雙方盼深化合作關係

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/08/04 16:03
以色列國會議員訪團4日與總統蔡英文合影(圖/總統府)  

以色列國會議員訪團4日與總統蔡英文合影(圖/總統府)  

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）以色列國會議員訪問團3日抵台，總統蔡英文今（4）日接見訪團時表示，臺灣和以色列是彼此重要的貿易夥伴，盼雙方能發揮產業上互補優勢，共同打造更安全、具有韌性的民主供應鏈。

由勒海夫·荷哲諾（Yorai Lahav-Hertzanu）率領的6人團應邀於3日至8日訪問台灣，是疫後首個以色列國會議員訪問團，今日上午前往總統拜會蔡英文。蔡英文在致詞時表示，今年是以色列慶祝建國75週年，也是台灣與以色列相互設處30週年。這30年來，雙方總共簽署32項協議，內容橫跨科技、醫療、航太等領域；今年雙方已簽署「度假打工計畫協定」，相信能促進雙方年輕世代的交流，也為未來合作帶來更多新的機會。

蔡英文指出，台灣和以色列是彼此重要的貿易夥伴，在疫情期間，雙邊貿易額仍然穩定成長。去年達到32.8億美元。希望未來，雙方能發揮產業上互補優勢，共同打造更安全、具有韌性的民主供應鏈。

蔡英文提及，雙方皆面臨威權主義的挑戰及威脅，但均依然冷靜沉著，不僅在經濟、社會方面，都持續繁榮成長，也發展出強大的社會韌性。尤其，以色列在全民國防方面，具有長期深厚的發展經驗。這幾年，台灣也努力充實全民國防的能量，相信能和以色列有更多互相的學習及交流。也期待，台灣和以色列在各領域持續深化合作。

蔡英文還說，以色列是世界知名新創大國，在科技及資安的發展都領先全球。我國數位發展部唐鳳部長，今年也到以色列出席「國際資安大會」，並分享臺灣的資安防範及策略。盼透過更密切的互動，台灣與以色列將能創造出更豐碩的合作成果。

勒海夫·荷哲諾（Yorai Lahav-Hertzanu）致詞時指出，台灣與以色列間的關係非常強健，因為雙方不但有共同的利益，更有共享的價值及理念，兩國都相信自由民主及平等的價值觀，公民社會組織也具有韌性、創新和活力。

勒海夫·荷哲諾表示，很榮幸在歡慶臺以互設代表處30週年時訪問台灣，兩個代表處是推動擴大臺以民間合作的重要機構，包含醫療衛生、經濟、科技、環境、農業等。近日，雙方也會慶祝「以色列台灣商業文化促進協會」的成立。

勒海夫·荷哲諾強調，台灣是以色列非常重要的經濟夥伴，樂見有更多台商在以色列投資，像其他國際公司一樣，在以色列開設相關R&D研發中心，充分利用以色列的生態系。他相信，以臺灣硬體的強項，結合以色列軟體方面的優勢，定能促進更多的合作火花。

勒海夫·荷哲諾還提到，台灣在全球性別平權方面的領導地位，令他感到印象深刻，從蔡總統、唐鳳部長及駐以色列大使身上都能看出這點。他認為，這向台灣和全世界的年輕人傳達了明確且直接的訊息，就是每個人都可以追逐且實現自己的夢想，性別不是障礙。

訪團成員尚包括以色列國會議員米爾維斯基（Hanoch Dov Milwidsky）、妮爾（Sharon Nir）、芙莉曼（Yasmin Fridman）、夏克林（Osher Shkalim）及以色列國會顧問暨友台小組主席辦公室幕僚長娜虹（Adi Nahum），由外交部次長李淳及駐以色列代表處公使李雅萍陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。
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更新時間 : 2023-08-04 18:26 GMT+08:00

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