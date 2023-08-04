【藍白合不合?】台灣民眾黨參選人柯文哲「轉性」: 我不贏 台灣會完蛋

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣民眾黨今(4日) 晚將舉辦苗栗縣「選哲之友會」成立大會，邀請已退出國民黨的無黨籍苗栗縣長鍾東錦出席，鍾東錦上午被問及此事表示，還是會按照國民黨主席朱立倫的步調「團結可以團結的力量」。

台灣民眾黨晚間將在苗栗市中正堂舉辦苗栗縣台灣選哲之友會成立大會，根據民眾黨苗栗縣黨部發出活動通知，除安排民眾黨主席柯文哲致詞闡述治國理念，頒發苗栗18鄉鎮市分會長、顧問等幹部聘書外，苗栗縣長鍾東錦也將到場致意，引發外界對於鍾東錦是否挺柯的聯想。

苗栗縣長鍾東錦（前中）4日出席地方活動後接受媒體聯訪，證實會出席台灣民眾黨舉辦的苗栗縣「選哲之友會」成立大會，將與民眾黨主席柯文哲同台。中央社

鍾東錦上午出席地方活動後接受媒體聯訪被問及此事，證實將與柯文哲同台。鍾東錦表示，「他有邀請我，我應該也會出席」，但隨即補充「當然還是按照國民黨主席朱立倫的步調，團結可以團結的力量」。

這回答一點也不奇怪，雖然已是無黨籍，鍾東錦曾說，他的心還是向著藍營的。一個月前的動土典禮上，鍾東錦也不諱言支持「藍白合」，同時他跟柯文哲是朋友，兩個人是「有感情的」。

根據中央社，鍾東錦今天(4日) 說，上午行程也安排到桃園市參加世界客家博覽會的記者會，也會和新北市長侯友宜、桃園市長張善政等人一起出席。

另一方面，鴻海集團創辦人郭台銘是否參選2024成話題，台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲被問及與郭台銘是否有合作空間，他回應距離獨立參選登記截止日還很久，基本上是每天在思考，所以且戰且走；至於是否「藍白合」，他則說，若政治價值理念不同，外界會說是分贓團體。

柯文哲4日接受中廣「蘭萱時間」節目專訪，談論2024總統大選等議題，其中被問到與侯友宜搭配並為副手的可能性，柯文哲說，「太難了」(42:03)。

被問到總統大選民調，目前民進黨總統參選人賴清德支持度都高於柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜，外界聚焦非綠陣營是否有整合機會。

柯文哲表示，整合的問題再走一陣子，在醫學上常說，時間是最好的癒合劑(31:00) ，時間走久了問題會解決，台灣社會會找出出路。

柯文哲指出，事實的真相，「常常是我們不小心在浪潮的最前面(38:30)，其實是浪潮推著我們往前走，哪裡是我們在領導浪潮」，要相信眾人的智慧超越個人的智慧，

「台灣的老百姓會替我們決定」。

至於鴻海創辦人郭台銘是否參選總統備受關注，依法總統候選人可由政黨推薦，也可自行連署，9月13日至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人，被問到會不會希望郭台銘不要登記，或者之後雙方會不會有什麼樣的合作。

柯文哲回應，距離9月17日還很久，基本上是每天在思考，所以且戰且走。

若郭台銘9月登記連署參選總統，柯文哲與侯友宜的民調如果又沒有領先賴清德，是否考慮「藍白合」。

柯文哲說，「選民最後替我們決定」，政治有世俗的一面，政治也有理想的一面，藍白的主要政策，包括兩岸關係，如果邏輯都完全不一樣，會合不起來，不然就是會合得很奇怪；不要把老百姓以為旗子搖一搖就會跟著動，藍白合要先討論主要的政策和邏輯是否相符，假設政治價值理念都不一樣，外界會說是分贓團體。