紀念臺灣民主先驅　〈臺灣人 前進〉紀錄片台北首映

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）為紀念臺灣文化協會成立一百週年、臺灣民報發行一百週年，治警事件發生一百週年，台北政經學院基金會（The Taipei School of Economics and Political Science Foundation, TSEF）費時二年半籌劃〈臺灣人 前進〉紀錄片，今(5)日在台北靜修中學，舉辦首映發表會。

△台北政經學院基金會董事長黃煌雄。(照片：Taiwan News)

台北政經學院基金會董事長黃煌雄表示，102年前的10月17日，在臺灣近代史上享有重要地位的臺灣文化協會，在台北靜修女中成立；今(2023)年8月5日，則是創立臺灣文化協會重要推手蔣渭水逝世92週年的日子。

黃煌雄還說，從1921年正式啟動一直到1931年走入尾聲的台灣近代民族運動，堪稱台灣近代史上的黃金十年，文化協會是先覺者在黃金十年推動抗日運動之初最重要的母體與園地，包括林獻堂、蔣渭水、蔡惠如、林呈祿、賴和等先覺者，針對臺灣人「知識的營養不良症」，以及總督府所施行的差別統治政策，以「士」的氣節，懷著自覺覺人的意識，進行啟蒙工作，這是臺灣歷史上，第一次出現有組織、有系統、有思想，經由喚醒民眾以動員民眾的和平而又正氣凜然的文化、政治與社會運動，也是臺灣歷史上第一次展現出知識份子集體狂熱的愛鄉運動。

黃煌雄還說，百年臺灣，三代臺灣人：以蔣渭水為代表的文協世代，係第一代臺灣人，在黃金十年的奮鬥過程上，留下寶貴的精神遺產；以李登輝為代表的悲愴年代，係第二代臺灣人，悲愴年代所經歷的歷史「創傷」，留下「臺灣人的悲哀」的歷史憂鬱；以黨外為代表爭取民主的年代，係第三代臺灣人，黨外世代通過戒嚴枷鎖的考驗，開創出臺灣歷史上前所未有的民主年代。

△行政院長陳建仁。(照片Taiwan News)

行政院長陳建仁表示，在日治時代，臺灣總督府醫學校（現為臺大醫學院）有兩位非常傑出的畢業生，一位是推動臺灣民族復興運動的蔣渭水先生，另一位則是臺灣第一位醫學博士杜聰明先生。

陳建仁回憶攻讀碩士學位時，曾看過杜聰明博士親手書寫的毛筆字，其中有一句「下醫醫病、中醫醫人、上醫醫國」，他並認為，從蔣渭水先生及杜聰明博士的身上觀察，他們如何以科學的角度、以醫學處方的角度、還是以文化進步的角度，要讓臺灣這個國家越來越健康，並可以在世界上做出貢獻。

陳建仁還說，我們要感謝上天給臺灣這麼好的前輩，爭取臺灣的自由、民主、多元及開放，這對台灣來講，很重要。那個時代，我們可以為了農民、勞工、婦女爭取權利，臺灣的知識份子關心的不是自己，他們關心是所有社會大眾要怎麼過好日子，臺灣在世界上要怎麼越來越進步，並做世界的楷模。臺灣文化協會和臺灣民報，確確實實在日治時代，雖然環境艱困但確實做的很好，從傳播知識、帶動社會運動，為臺灣民眾做主體、爭取臺灣自由民主。

△國民黨總統參選人侯友宜。(照片：Taiwan News)

國民黨總統參選人侯友宜表示，身為台灣人，不能不知道台灣事，他並引述蔣渭水的一句話「同胞要團結，團結真有力」。

民眾黨總統參選人柯文哲表示，一百年前的台灣民眾黨，遇到日本軍國主義的壓迫沒有成功，不過我們今天也不是沒有遇到問題，我們還是要面對網軍側翼名嘴，抹黑抹黃，潑髒水，一百年前蔣渭水沒有完成的命運，我們會來接棒。

△民眾黨總統參選人柯文哲。(照片：Taiwan News)

〈臺灣人 前進〉紀錄片是由台北政經學院基金會與台灣研究基金會(Taiwan Research Foundation)共同策劃，描繪1920到1930年間，那一代臺灣「先覺者」在黑暗之中「忘了一切危險而前進」的歷史畫面。

台北政經學院基金會表示，腳本主要撰寫者涂豐恩與黃煌雄董事長，在討論紀錄片腳本的過程中，力求以「先覺者」的視野，說出屬於那個年代的故事。為求客觀呈現，腳本先後修訂不下10餘次；其間曾諮詢多位臺灣史研究領域具代表性的學者、「先覺者」的後代家屬，舉凡針對紀錄片的結構、敘述文字，所引用的史料、拍攝地點、場景等，以力求完善。

〈臺灣人 前進〉紀錄片首映發表會，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍及藍白總統參選人侯友宜與柯文哲，都親自出席。