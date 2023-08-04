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俄國稱海軍基地遭烏克蘭攻擊　雙方交戰聚焦港口、糧食

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/04 14:37
俄國黑海諾沃羅西斯克（Novorossiysk）海軍基地日前遇襲。（圖／美聯社檔案照片）

俄國黑海諾沃羅西斯克（Novorossiysk）海軍基地日前遇襲。（圖／美聯社檔案照片）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）俄烏交戰近來聚焦港口與糧食，俄國今（４）日宣稱，烏克蘭昨晚襲擊俄國黑海港口諾沃羅西斯克海軍基地，並出動海上無人機，但已被俄方擊退。

衛報報導，俄國網友稱昨晚在諾沃羅西斯克附近聽到爆炸聲與槍聲。據俄媒Astra發布的影片顯示，有船隻在黑海沿岸移動，海上傳來槍響。俄媒RIA則指出，諾沃羅西斯克緊急服務部門已證實接獲爆炸通報，安全部門也接獲通知。

俄方表示，烏克蘭襲擊俄國諾沃羅西斯克（Novorossiysk）海軍基地，並派出海上無人機攻擊了為一艘民船護航的俄國軍艦。俄國國防部在Telegram指出，烏軍使用2艘無人船隻，企圖該海軍基地的行動已被挫敗，無人機也遭俄方摧毀。

今年7月，俄國終止戰時與烏克蘭簽訂的《黑海穀物倡議》（Black Sea Grain Initiative）後，就加大打擊烏克蘭位於黑海以及多瑙河的港口，包括利用無人機、導彈攻擊港口設施與糧倉，來阻擋該國穀物出口各地。

上週，俄國無人機還襲擊位於多瑙河上游、緊鄰羅馬尼亞領土的雷尼的糧食倉庫。俄國以襲擊烏克蘭靠黑海的重要大港敖德薩以及切爾諾莫斯克（Chornomorsk），造成6萬噸穀物被毀。８月初，俄國無人機襲擊了位於多瑙河畔的伊斯梅爾（Izmail）港口，一台用於裝載穀物的升降機被損毀。

諾沃羅西斯克港口是黑海最大港口之一，也是一條哈薩克斯坦至俄國輸油管線的終點站，哈國石油大多藉此運送到俄國，具有重要戰略性。

俄國官媒報導，該輸油管營運商裏海石油管線（Caspian Pipeline Consortium）表示，將持續向停泊在碼頭的油輪輸送石油；然而國際文傳電訊社援引該公司指出，「已暫時禁止船隻在港口行駛」。

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更新時間 : 2023-08-04 18:26 GMT+08:00

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