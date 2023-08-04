台灣自然地理藏珍貴歷史　林景文盼用化石感動人心

（台灣英文新聞 / 林靜怡 專訪報導）歷史是用於紀錄人類社會過去的事件和行動，對於土地的歷史軌跡，台灣民間化石收藏家、恆春化石生態工作站 林景文認為，化石和台灣自然地理的發展，不可分割。

1983年第一次接觸化石標本後，林景文就被它感動，並萌生“搶救”珍貴古物的想法，他確信「化石會找人」，就像當年找到他一樣。林景文回憶，第一次和「石蝌蛤」接觸時是在高雄鳳山水庫那一帶，因為好奇它的來歷，進而發現恆春半島藏有豐富、古老的化石生態，他們演化過程成了紀錄台灣這塊土地的發展史。

1995年，為了讓更多人認識化石之美，林景文決定成立「蓬萊化石博物館」，從購地、準備軟硬體設備、準備化石簡介和標本櫃、規劃預約導覽和課外教學等，他都不假手他人。占地200坪的博物館，內有逾1萬件化石，門票不到80元，卻因台灣人走進博物館看展的風氣不盛行，而被誤會是在斂財。

林景文表示，國外看展的風氣非常盛行，許多人願意花錢走進博物館欣賞各種主題展，環境整潔、藝術氣息濃，大家對藝術的接受度也高。在台灣，光是觀賞化石展就有人質疑為何「看石頭還要收費？」，又或是用套交情的方式，付一次錢就可無數次入館看展，長期下來，私人博物館根本入不敷出。

1998年12月1日，他決定拉下鐵門，賣掉博物館，將所有化石和資料帶回「恆春化石生態工作站」。林景文強調，這三年半來，化石展曾經吸引人們的目光、感動無數人，雖然收掉可惜，但他至今仍感謝身邊給予支持和鼓勵的朋友、志工和參觀者，「林館長」這一聲到現在，還有人喊。

多年來，「恆春化石生態工作站」原本存放1萬多件化石如今已超過5萬件，問他有無規劃和安排化石的去處，他希望為他們辦全台巡迴展，無論是到鄉村、偏鄉或都市，只要有人願意協助策展，提供安全的場地，就算展期不到7天，他也願意出借化石，讓人們透過看展，近距離了解化石對台灣這塊土地的重要性，同時，藉由展覽讓「化石找人」；這是他這一生的夙願。

問他為何不將他轉贈給博物館，林景文表示，化石的家就在恆春。

他還說，國立博物館曾跟他解觸過，他們偏學術性、化石藏品數和系統性並沒有他的豐富，而且化石都收到倉庫裡，他覺得滿可惜的。他認為，博物館應該為化石辦長設展，從校外教學，大眾觀展等方式，讓人們了解化石和台灣自然地理的發展的重要性。

林景文說，化石有歷史、有故事。他們的稀有性、特殊性、完整性及系統性，如石灰岩層出土約200萬年罕見蛇螺化石(Vermetide)，里龍山層樹葉化石，這些化石都有助於人們遙想500萬年前的古森林樣貌。

由於化石在野外，其外表就像普通石頭，林景文指出，要辨別化石和石頭需多年經驗的累積。所以每當颱風或豪雨過後，他會趕緊帶上工具袋，走入山區和溪谷中，到處敲敲打打，尋找珍貴的化石，並將他們帶回工作站保存。對他而言，化石的搶救行動刻不容緩，只要他身體還硬朗，他會繼續做下去。

照片由恆春化石生態工作站 林館長提供

照片由恆春化石生態工作站 林館長提供

照片由恆春化石生態工作站 林館長提供