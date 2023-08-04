南韓熱死人數年增3倍　72%為70歲以上老年人

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）今年受聖嬰現象影響，極端氣候加劇，氣溫甚至創下了歷史新高，不少人因次被「熱死」，南韓在今年就已累計18人死亡，其中72%的人為70歲以上的老年人。

韓聯社報導，據南韓疾病管理廳4日透露，今年入夏以來截至本月2日，透過溫熱疾病急診室確認到有熱疾病的患者共有1,385人，其中18人不治身亡，與去年同期相比，熱疾病人數增加了29%，死亡人數增加3倍。

在上個月底梅雨季結束後，天氣變得更加炎熱，熱疾病患者暴增，累計的1,385名患者中，有628名（45.3%）是在梅雨季結束後被申報，而死亡人數18人中有14人也是發生在近5日。

疾病管理廳指出，特別是7月29日當天就有7人死亡，打破自2011年來單日最高紀錄。

而推測為熱死的患者大部分為高年齡層，其中40多歲有1人，50多歲3人，60多歲1人，70多歲3人，80多歲7人，90多歲3人，即18名死亡的患者中，有13人（72%）為70歲以上的老年人，熱疾病患者中，70歲以上老年人也占了20.4%，與上個月26日相比，增加24.5%。

而死亡的18人中，其中有10人是在農田中被發現，疾病管理廳表示，18人中有9是從事農業領域的70歲以上高年齡者。