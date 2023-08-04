日本超人氣AV天后台灣合體！S2O潑水音樂節釋出壓軸演出名單

(台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導)「S2O Taiwan潑水音樂節」將在8月19日、20日於台北 市大佳河濱公園盛大登場。

活動近日宣布壓軸卡司陣容，今年邀請到近年來時常以DJ 身分在亞洲各大夜店巡迴演出的日本人氣AV女優橘瑪麗、 浜崎真緒，兩人也是首度以DJ身分在台表演， 尤其橘瑪麗日前受訪表示因為曾在台灣夜店感受到歡樂氣氛才選擇投 入DJ工作，相信此次在台表演一定會更加賣力演出， 要帶給台灣粉絲不同以往的難忘回憶。

除了橘瑪麗、浜崎真緒以外，S2O Taiwan的WaterBoom今年也邀請動漫界神級音樂人： 「宅文化愛好者的頂級DJ」南韓DJ Aiobahn、「Eurobeat界的帝王」義大利歌手Dav e Rodgers（戴夫羅傑斯）來台表演。DJ Aiobahn打造過許多熱門電玩歌曲， 最為人熟知的是知名電玩《主播女孩重度依賴》主題曲〈INTER NET OVERDOSE〉，他的音樂也受到許多世界百大DJ的青睞， 堪稱日本次文化界與歐美舞曲音樂主流之間獨一無二的橋樑；Dav e Rodgers則是動畫《 頭文字D》多首經典歌曲的創作者， 尤其是經典甩尾神曲〈DÉJÀ VU〉，至今音樂仍受到全球動畫迷與賽車迷大量使用， 這是他首度來台開唱令人期待。



(圖/S2O Taiwan)

另一個S2O Taiwan充滿異國風情、超Chill的特色舞台「DAY TRIP 舞台」，第一天由Beyond Nights Events打造，主打拉丁House、French House和Tech House音樂曲風，由6位擅長拉丁曲風的DJ帶來節奏感十足的 音樂，讓樂迷無法抵擋跟著舞動，享受南美風情的熱情與魅力； 第二天則是Airplane Mode打造，主打鐵克諾Techno與 Melodic Techno曲風，由6位Dark Princess 暗黑皇后帶來強烈對比的節奏及和弦， 讓樂迷享受迷失被黑暗吞噬並起死回生的的音樂之旅。

S2O Taiwan作為S2O亞洲巡迴最終站，今年祭出4大舞台、69 位表演者，邀請傳奇天團「瑞典浩室黑手黨」（Swedish House Mafia）成員Axwell與Sebastien Ingrosso與世界百大DJ第9名 Don Diablo（惡魔先生）、第12名R3HAB以及ILLENI UM（鳳凰之子）、Jonas Blue（強納斯布魯）等國際級DJ陣容來台，而主打嘻哈的Mo neyBunny舞台則有Lil Mosey （小莫西）、Masked Wolf（披著人皮的狼）、GRAY、LOCO以及CAMO等橫 跨西洋、東洋的嘻哈才子、才女接連登場，打造S2O Taiwan史上最強卡司陣容。

S2O Taiwan潑水音樂節

活動日期｜2023年8月19日、8月20日

活動地點｜台北大佳河濱公園

購票網站｜遠大售票系統 Ticket Plus

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