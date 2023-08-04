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有洋蔥！英國奧斯卡影帝《一個人的朝聖》票房狂賣破億　面對失去不再後悔台灣暖心上映

提醒：小爆雷

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/04 12:09
《一個人的朝聖》台灣今（4）日感動上映。（圖/采昌影業）

《一個人的朝聖》台灣今（4）日感動上映。（圖/采昌影業）

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）奧斯卡影帝Jim Broadbent暖心電影《一個人的朝聖》於7月英國上映後勇奪新片票房冠軍，總票房狂賣1.3億台幣，台灣今（4）日感動上映。

改編自Rachel Joyce暢銷小說《一個人的朝聖》（The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry）講述父親罹癌後自己的心情，出版後榮登英國年度最佳新人小說，更獲得《紐約時報》、《泰晤士報》讚譽，之後於BBC推出廣播劇，現改編成電影版由英國74歲影帝，曾演出《哈利波特》Jim Broadbent和《金盞花大酒店》女星Penelope Wilton領銜主演，也是兩人繼《長路將盡》之後，睽違22年再度合體演出。

有洋蔥！英國奧斯卡影帝《一個人的朝聖》票房狂賣破億　面對失去不再後悔台灣暖心上映
Jim Broadbent和Penelope Wilton在片中飾演夫妻。（圖/采昌影業）

演技爐火純青的兩人飾演一對過著規律且平凡生活的夫妻哈洛及莫琳，某天哈洛收到一位久未見面的女性友人昆妮來信告知罹癌，幾乎足不出戶的哈洛被加油站打工小妹的一句話感動，竟穿著休閒鞋、手拎一罐牛奶，連手機都沒帶就臨時起意開啟英國長征之旅，步行500英里到安養院替幾乎已無法說話的老友加油打氣，途中還培養一群自己的粉絲團。

「只要我繼續走，你就要繼續活下去。」

有洋蔥！英國奧斯卡影帝《一個人的朝聖》票房狂賣破億　面對失去不再後悔台灣暖心上映
（圖/采昌影業）

哈洛的正面信念感動千萬觀眾，雖然英國美景稍微緩解哈洛在途中面對的艱難挑戰及疲憊感，沒地方洗澡被小孩嫌臭、雙腳磨破皮流血、妻子的不諒解等，因禍得福的是，這趟「孤獨之旅」他方能首次正面對決人生的失敗，失去至親的窒息等負面情緒，雖然一度想放棄但最終得到救贖及療癒。

值得一提的是，哈洛在路上遇到的人事物及小故事意外發人省思，有陌生老男人爆料自己性癖好、逃家逃學的孩子只想跟著哈洛「朝聖」，這讓曾為人父的哈洛反思起自己是否對孩子盡責，許多出現在你我生命中的課題都被搬上大螢幕，希望大家看完電影後面對失去不要只剩後悔。


電影預告。
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