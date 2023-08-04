【清境農場4日休園】台灣南投仁愛鄉大雨不斷　土石流掩埋3車、灌進民宅

更新時間: 2023-08-04 15:１4

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）颱風卡努陸上與海上颱風警報均解除，但外圍環流挾帶雨勢，台中市和平區多處道路邊坡落石坍方。台中市政府今天(4日) 中午宣布，和平區下午停班、停課。

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氣象局4日上午至下午陸續針對南投縣發布大雷雨警戒，其中以仁愛鄉降雨最多，多處道路坍方泥流、溪水暴漲，都達村道路更是變成「黃河」，土石流灌進2戶民宅、3輛汽車遭埋。

中央氣象局4日陸續針對南投縣發布大雷雨警戒，仁愛鄉多處道路坍方、出現泥流，都達村甚至有多輛汽車遭土石流掩埋半個車身。 （民眾提供） 中央社

中央氣象局4日針對南投縣發布大雷雨警戒，仁愛鄉多處道路坍方，都達村出現土石流灌進民宅。（民眾提供）中央社

颱風卡努及外圍環流影響加上西南風增強，仁愛鄉雨勢驚人，統計2日凌晨0時至4日下午1時，南投縣仁愛鄉「仁愛」測站雨量達716.5毫米，排行全台第1名，仁愛鄉多條道路出現泥流，逢雨易坍的「投89線」力行產業道路多處坍方，還有貨車遭土石流掩埋半個車身。

仁愛鄉都達村道路出現大量泥水，隨著雨勢不停，道路彷彿變成滾滾「黃河」，土石流也侵入住家及淹沒路旁汽車，鄉公所初步統計2戶民宅遭土石流侵入、3輛汽車遭掩埋，災情嚴重；另外，霧社水庫洩洪至濁水溪加上降雨造成水位高漲逼近親愛橋面，縣府下令封橋。

由於塔羅灣溪水位高漲加上邊坡雨水不斷沖下，廬山溫泉區有溫泉會館大廳及停車場淹水，當地派出所表示，廬山溫泉區多處坍方，大多數遊客昨(3日)撤離，目前僅剩少數業者留守，聯外道路台14線也有多處泥流。

中央社引述縣府工務處表示，投89線31.8公里處先前進駐機具派往最近災害處，另組機具在53公里處往49公里處搶通，16.8公里處也有機具搶通；由於投83線、投85線、投71線也有多處災情需機具搶通，工務處加派機具依災害輕重順序作業，但因雨勢有危險性，請廠商努力協助。

縣府指出，投89線16.8、48公里處土石流無法通行、投83線1、7公里處土石流、投71線武界15.9公里處單線通行、投85線2.5、5.5公里等處土石坍方無法通行；另外，仁愛鄉南豐、親愛、春陽、精英村土石流紅色警戒，埔里鎮蜈蚣里、福興里土石流黃色警戒。

首次發稿: 2023-08-04 11:31

【清境農場4日休園】台灣南投仁愛鄉大雨不斷 土石流掩埋貨車、邊坡沖泥水瀑布

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）颱風卡努影響，南投縣仁愛鄉雨勢不斷，鄉內多處道路出現泥流，全鄉今天(4日) 停止上班上課，其中逢雨易坍方的力行產業道路多處坍方，有貨車趕在封路前駛入，不幸慘遭土石流掩埋被迫棄車。

中央氣象局指出，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天南投縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，同時針對南投縣發布大雷雨即時訊息；另外，經濟部水利署也針對仁愛鄉發布淹水一級警戒，仁愛站3小時雨量126毫米，易淹水村里及道路陸續有淹水災情。

仁愛鄉多條鄉道、產業道路、農路落石泥流，其中逢雨易坍方的「投89線」力行產業道路指標1、4、16.8、48公里處、發祥明隧道等多處泥流，甚至有貨車遭土石流掩埋半個車身，所幸駕駛逃出，邊坡沖下雨水也彷彿瀑布，整條力行產業道路幾乎無法通行。

仁愛鄉知名景點清境農場也有樹木傾倒、地面積水就像河流，旅遊服務中心停車場擋土牆也灌下大量泥水，工作人員指出，清境農場辦公室附近變成瀑布及小池塘；由於仁愛鄉今天停班、停課，清境農場配合同步休園，也在臉書發布公告（如下），提醒上山遊客務必評估安全。

(臉書截圖)

中央社引述警方表示，台14甲線與投89線交叉路口處往清境方向路基被大雨沖刷出現坑洞，只能單向通行，員警已擺設警示錐，由於投89線沿路多處土石流，目前已拉起封鎖線禁止車輛進入；另外，仁愛鄉公所表示，南豐村執行疏散、撤離，並在天主堂、活動中心開設避難所。

仁愛鄉都達村道路出現大量泥水；慈峰農路因樹木倒塌占據路面無法通行；霧社水庫開始洩洪至濁水溪；省道台14甲線18.7公里處翠峰路段土石滑落路面；南投縣衛生局統計，仁愛鄉洗腎及孕婦已撤離28人，其餘28人留置部落，目前規劃5處撤離安置地點。

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