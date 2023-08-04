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批美國對台軍援煽動台灣獨立　北韓：將全力支持中國

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/04 10:55
北韓領導人金正恩會見中國全國人民代表大會常務委員會副委員長李鴻忠（圖／美聯社）

北韓領導人金正恩會見中國全國人民代表大會常務委員會副委員長李鴻忠（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓外務省今（4）日批評，美國正在煽動台灣獨立，北韓將全力支持中國為統一而採取的任何措施。

美國白宮於上個月28日宣布動用「總統提用權」（presidential drawdown authority），將向台灣提供3.45億美元的軍事援助，當中包含國防物品與服務、軍事教育與培訓等。

韓聯社報導，北韓外務省負責中國事務的局長孟有林（音譯）透過北韓官媒朝中社，就美國對台軍援一事表示，美國在表面堅持一中原則，背地裡卻煽動台灣獨立，內容稱台灣為中國的一部分，批評美國此舉厚顏無恥又雙面，是破壞地區局勢穩定的軍事挑釁，應受世人譴責。

孟有林還威脅道，「若美國在台海問題上反覆侵犯中國設定的界線，做出不惜損害中國核心利益的危險行為，必將付出無法挽回的代價」。

孟有林也再次強調了北韓的立場，表明「朝鮮民主主義共和國將全力支持中華人民共和國維護國家主權和領土的完整，實現中華民族統一盛業」。

有分析認為，北韓是在表明，即使中國為了統一台灣而使用武力，他們也會支持的立場。

北韓於上個月邀請中國及俄羅斯一同參與北韓戰勝節活動，中俄代表團不僅會見了金正恩，也與金正恩一起參與閱兵儀式，觀看北韓核武展示。
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