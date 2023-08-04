【颱風卡努海陸警均解除】提醒民眾勿至山區海邊　台灣中南部山區應防局部豪大雨

更新時間: 2023-08-04 12:14

延伸閱讀: 【清境農場4日休園】台灣南投仁愛鄉雨勢不斷 土石流掩埋貨車、邊坡沖泥水瀑布

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局4日上午11: 40舉行記者會, 宣布解除卡努颱風海上警報, 不過仍提醒全台各地民眾注意豪大雨可能發生的地區, 避免前往山區或海邊。以下為氣象局提供的最新資訊:

【颱風現況】

中度颱風卡努(國際命名KHANUN)4日11時的中心位置在北緯27.1度，東經124.9度，即在臺北的東北方約410公里之海面上，以每小時10公里速度，向東北轉東北東進行。(本警報單之颱風平均半徑約為220公里)

【颱風動態】

根據最新資料顯示，第6號颱風過去3小時強度略為減弱且暴風圈縮小，中心目前在臺北東北方海面，向東北轉東北東移動，對臺灣北部近海威脅已解除。

【注意事項】

今(4)日臺灣附近各海面風浪偏大，尤其基隆北海岸及馬祖沿海易有4米以上浪高，基隆北海岸、北部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生，請避免前往海邊活動。

陸上強風特報：颱風外圍環流及西南風影響，今(4)日蘭嶼、綠島易有11至12級強陣風，新竹以北、基隆北海岸、高雄、屏東及臺東沿海空曠地區易有9至10級強陣風，苗栗至臺南、宜蘭沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有較強陣風，請注意。

適逢大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

颱風外圍環流沉降影響，今(4)日東南部及東北部局部地區持續有焚風發生，東部地區亦有焚風發生的機率，請注意。

2日0時至4日11時出現較大陣風區域如下：蘭嶼、彭佳嶼12級，基隆10級；出現較大雨量如下：南投縣仁愛593毫米，北市小油坑296毫米，嘉義縣奮起湖296毫米，高雄市梅山290毫米，臺中市松鶴252.5毫米。

首次發稿: 2023-08-04 09:40

【颱風卡努海警持續】民眾勿至山區海邊 台灣中南部山區應防局部豪大雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央災害應變中心今天（4日) 表示，颱風卡努海上警報還未解除，中南部山區有局部性大豪雨機率，台灣各地海面風浪偏大及沿海可能有5公尺以上浪高，民眾仍應避免山區及海邊活動。

中央氣象局今天清晨解除中度颱風卡努陸上颱風警報，海上警報仍持續。

中央災害應變中心上午召開颱風卡努第8次工作會報，統計至上午6時30分止，發布紅色警戒土石流潛勢溪流共7條，皆在南投縣仁愛鄉；土石流黃色警戒232條，分布南投縣仁愛鄉和信義鄉、高雄市六龜區及那瑪夏區和桃源區、嘉義縣竹崎鄉及阿里山鄉、台中市和平區。

黃色色警戒大規模崩塌黃色警戒2處，分布高雄市六龜區、台中市和平區；目前各縣市鄉鎮已開設土石流及大規模崩塌黃色警戒應變中心。

中央災變中心指出，宜蘭縣、高雄市、新北市已進行疏散撤離作業，至上午6時止，撤離140人；開設收容處所5處，包含宜蘭縣1處、高雄市3處、新北市1處，安置66人。

災變中心表示，颱風卡努已脫離台灣陸地，強度略減弱，朝東北轉東北東方向移動，北部雨勢趨緩，受西南風影響，今天至明天中南部山區，須注意持續降雨。

西南部及北部海域今天滿潮時間從上午8時至下午1時，沿海低窪地區須留意排水不易造成積淹水；高雄市山區受西南風影響有較明顯雨勢，須注意雨勢變化，如六龜區台20線（寶來聚落）。

中央災變中心表示，台灣沿海須留意長浪，台2線北海岸和馬祖沿海，容易有5公尺以上浪高，其中台2線北海岸段易發生浪襲，南部沿海、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海、澎湖、金門、馬祖都有長浪發生，適逢暑假，民眾不要至海邊觀浪。

災情部分，中央災變中心統計至上午6時，一般災情共746件，處理中剩78件。災情部分包含路樹倒塌339件、民生基礎設施災情136件，廣告招牌及建物毀損等，以台北市、新北市最多。至清晨5時止，新北市有1384戶停電，預估中午修復完成。

中央災變中心副指揮官、交通部常務次長祁文中表示，颱風已解除陸警，但仍有海上警報，中南部山區有出現局部性豪大雨機率，持續監控降雨情形，並適時啟動應變機制協助地方。

中央社引述祁文中說，山區及海域仍應持續劃設警戒區域，並落實警戒區域管制勸離，救災工程等人員至山區等處執行任務，應防範大雨造成山洪落石狀況，並持續更新搶救情形。

另一方面，台電表示，截至４日上午8時，全台曾停電戶數3萬5048戶，其中3萬3959戶已修復，剩下1089戶尚未復電，包含新北市新店區、八里區、台北市信義區等地，台電將視後續風雨及道路交通恢復等狀況持續搶修。

中央氣象局今天清晨解除中度颱風卡努陸上颱風警報，受颱風及其外圍環流影響，同時發布新竹以南13縣市豪雨特報。南投縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣有豪雨，新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、台東縣有大雨。

氣象局稍早表示，颱風及其外圍環流影響加上西南風增強，北部山區有局部豪雨、中南部山區有局部大豪雨發生的機率；東半部地區為背風側且有沉降作用，白天有攝氏36度以上高溫發生的機率。

【颱風卡努海警持續】民眾勿至山區海邊 台灣中南部山區應防局部豪大雨

【清境農場4日休園】台灣南投仁愛鄉雨勢不斷 土石流掩埋貨車、邊坡沖泥水瀑布