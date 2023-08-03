韓劇「D.P:逃兵追緝令2」上線　丁海寅透露劇情重點及拍攝艱辛

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「D.P:逃兵追緝令」在2021年公開第一季後引起熱烈迴響，劇組也在去年5月底開拍第二季，在劇迷們的殷殷期盼下，第二季也終於在上個月29日上線。

飾演主角安俊浩的丁海寅表示，與前一季不同的是，第二季想強調的是安俊浩的愧疚感。

韓聯社報導，丁海寅在接受採訪時說道，安俊浩從小小年紀就接連經歷了許多難以承受的大事，安浩進緝捕組後，從申雨皙（第一集自殺的逃兵）事件開始所一點一滴累積起的壓力，第二季的第一集開始會慢慢展現出來。

丁海寅透露，在拍攝作品的過程中，每個場面在心理上都非常辛苦，因為飾演著備受創傷後壓力症候群（PTSD）折磨的安俊浩，到後來連自己都沒有胃口能好好吃飯。

另外，劇本上也註明著「變消瘦的安俊浩」，因此不能讓角色看起來是健康的狀態，但因為不能吃飯，讓體力消耗得更快，丁海寅說道他動作戲真的都是拼命做的，心想著即使倒下，也要在這裡倒下。

丁海寅說，如果劇情在第一季中丟出了「所以我們能做些什麼？」的問題，那麼第二季中似乎是表現出了「無論是什麼都得做」的行動，雖然知道不會有什麼改變，但也不能什麼都不做。

2013年透過出演韓團AOA歌曲«MOYA» MV出道的丁海寅，憑著韓劇「經常請吃飯的漂亮姐姐」、「春夜」、電影「柳烈的音樂專輯」等熱門作品，以「浪漫劇達人」廣為人知，而「D.P:逃兵追緝令」則帶給了他一個轉捩點。

丁海寅說，繼「D.P」之後，他收到了許多新題材的作品，讓他作為演員的領域似乎有所拓寬，但他下一部作品也有想重回愛情劇的想法。他接著笑著補充，因為很久沒演了，準確地說應該不是「重回」，而是「新的挑戰」。