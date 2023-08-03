卡努颱風最快明早6時解除陸警 8/4台灣基北北桃宜正常班課、高雄部分停班課

最後更新時間：2023-08-03 20:51

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）中央氣象局今（3）日19時15分指出，過去3小時卡努風強度略為減弱且中心有打轉的現象，其暴風圈短暫接觸台灣東北角陸地，中心位置在台北東北東方約330公里之海面上，以每小時8公里速度，向東北轉東北東進行。陸上警戒區包括新北、台北、基隆、宜蘭，今晚深夜為颱風最接近台灣的時段。

中央氣象局宣布，預計最早4日上午6時可以解除陸上颱風警報。

中央氣象局晚間20時40分舉行卡努颱風警報記者會，預報員徐仲毅表示，新竹以北今明風勢仍大，明日雨減。苗栗以南晚起雨多，山區豪大雨。恆春半島風強浪大，偶有較大雨勢。宜蘭、花蓮、台東局部焚風，宜東注意強風。至於沿海地區，風浪大，並有長浪現象。此外，明天依然適逢年度大潮，沿海低窪地區易因小心防範。

全台8月4日停班停課資訊如下：

基隆市＞照常上班、照常上課

台北市＞照常上班、照常上課

新北市＞照常上班、照常上課

桃園市＞照常上班、照常上課

新竹市＞照常上班、照常上課

新竹縣＞照常上班、照常上課

宜蘭縣＞照常上班、照常上課

花蓮縣＞照常上班、照常上課

台東縣＞照常上班、照常上課

綠島鄉：明天停止上班、停止上課

蘭嶼鄉：明天停止上班、停止上課

苗栗縣＞照常上班、照常上課

台中市＞照常上班、照常上課

彰化縣＞照常上班、照常上課

雲林縣＞照常上班、照常上課

南投縣＞照常上班、照常上課

嘉義市＞照常上班、照常上課

嘉義縣＞照常上班、照常上課

台南市＞照常上班、照常上課

高雄市＞照常上班、照常上課

高雄市桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區停止上班、停止上課。

屏東縣＞照常上班、照常上課

澎湖縣＞照常上班、照常上課

連江縣＞照常上班、照常上課

金門縣＞照常上班、照常上課

＊以人事行政總處資訊為準。

更新時間：2023-08-03 20:20

中央氣象局表示，明天颱風及其外圍環流影響加上西南風增強，基隆北海岸、中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，南部平地亦有局部短暫陣雨或雷雨，其中北部山區有局部豪雨、中南部山區有局部大豪雨發生的機率，東半部地區降雨較零星；氣溫方面，東半部地區為背風側且有沉降作用，白天有36度以上高溫發生的機率，而其他各地白天普遍為30至33度。

此外，台灣北部海面、東半部海面及巴士海峽風浪明顯偏大，尤其基隆北海岸及宜蘭沿海易有6米以上浪高；基隆北海岸、北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動；適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水，請務必多加注意；今晚至明上午蘭嶼、綠島有11至12級強陣風，基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、臺東及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，大臺北地區、屏東沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風，請特別注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：4日受颱風外圍環流影響，環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，西半部地區降雨機率高，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通至良好等級；雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

發布時間：2023-08-03 20:05

中央氣象局表示，台灣北部海面、東半部海面及巴士海峽風浪明顯偏大，尤其基隆北海岸、宜蘭及馬祖沿海易有5米以上浪高，台灣附近其他海面風浪亦逐漸增大；基隆北海岸、北部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

下午陸上強風特報顯示，今（3）日至明（4日）上午蘭嶼及綠島易有11至12級強陣風，基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、台東及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，大台北地區、屏東沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風，請注意。

此外，颱風外圍環流沉降影響，今晚至明日東南部地區持續有焚風發生，東北部及東部地區亦有焚風發生的機率，請注意。