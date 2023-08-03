否決皮塔二度提名恐違憲 泰國總理選舉再延期等裁決

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）泰國前進黨黨魁皮塔在國會總理選舉中失利後，被眾議院投票否決二度提名，此舉遭疑違憲。該國憲法法庭將於16日做出裁決，因而原定於明（4）日舉行的大選第三度延期。

綜合外電報導，泰國前進黨（Move Forward Party）於今年5月國會大選拿下500席次中的151席次，成為最大贏家，其所屬的8黨聯盟也推舉皮塔（Pita Limjaroenrat）競選總理。然而7月13日的同額選舉中，因前進黨計劃修改規定君主「享有受人尊敬的至高無上地位」的刑法112條，也就是俗稱的冒犯君主罪（Lese Majaste），未獲保守黨認可，導致皮塔無法獲得國會共750席中的過半支持。

在7月19日的二度選舉中，又被眾議員以議事規則41條否決皮塔的二次提名。皮塔也遵守選前承諾，交由盟黨為泰黨（Pheu Thai Party）提名總理候選人。由於對是否修改刑法112條無法達成共識，為泰黨2日宣布，前進黨將退出8黨聯盟，為泰黨將另尋其他政黨加入聯盟，並提名地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

許多學者及前進黨眾議員主張，總理的選舉應該根據憲法159和272條，而不適用議事規則，因此國會7月19日的投票違憲。監察員在7月24日開會後認為，國會拒絕皮塔被二次提名有違憲之虞，將此案送交憲法法庭裁決，並建議憲法法庭應該暫停預定在27日進行的國會第3次總理投票，不過在憲法法庭沒有表示意見前，國會議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）當天就先宣佈暫停27日的投票。

憲法法庭今日上午宣布受理此案，並將在16日做出判決。汪穆罕默德再度順延國會總理投票，目前尚不知何時舉辦。