對北韓態度強硬　南韓統一部長：尹錫悅政府絕不促進終戰宣言

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓統一部長今（3）日表示，尹錫悅政府承諾絕對不會追求或推動「終戰宣言」。

南韓前總統文在寅任職期間，主要實施親北政策，推動南北韓對話、交流及合作，也曾表示將努力實現終戰宣言的發表，消除與北韓的敵對關係，如此一來才能完全結束戰爭狀態。

然而尹錫悅上任後，對北韓則是採取強硬態度，主打親美、親日路線，讓南北韓關係的緊張情勢急速加劇，在6月公布的新版國家安全戰略文件中，尹錫悅也刪除了「推動終戰宣言、和平協定」等內容。

韓聯社報導，金暎浩今日與被北韓綁架、扣留，以及國軍俘虜團體代表及其家屬進行會談時表示，若終戰選言得以實現，戰爭時遭北韓綁架和國軍俘虜問題將會被掩埋，因此他強調「沒有推進終戰宣言的條件」，意即沒有任何條件能讓尹錫悅政府推動終戰宣言。

金暎浩也強調，北韓綁架、扣留南韓國民，以及俘虜南韓國軍是北韓對南韓公民的人權侵犯，雖然北韓居民的人權狀況也需要被改善，但南韓政府應該更加關注北韓對南韓國民施加的人權問題。

金暎浩指出，北韓持續否認綁架南韓公民，也拒絕透露遭扣押者的生死情形，因此政府將對此問題採取更加堅定的立場。

南韓總統尹錫悅及美國總統拜登於今年4月在華盛頓舉行韓美首腦會談，並發表聯合聲明，表明兩國將緊密合作，解決被北韓綁架、扣押及國軍俘虜的問題。