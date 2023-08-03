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法新社狀告推特X不願談分潤 馬斯克嗤之以鼻

數位平台究竟是否應該為新聞內容分享利潤，始終是一大爭議

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/03 18:15
推特舊金山總部換上X新招牌（圖／美聯社）

推特舊金山總部換上X新招牌（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）不滿推特（Twitter，現稱X）拒絕談分潤，總部位於巴黎的國際通訊社法新社（AFP），將X一狀告上法庭，要捍衛自身的數位內容版權。

TechCrunch報導，法國「鄰接權」（neighboring rights）法規定，新聞業者有權就數位內容分潤一事與網路平台協商。法新社將爭取巴黎法庭下達禁制令，迫使X提供平台上關於AFP新聞使用的相關細節，以便衡量應收取多少費用。

對於法新社的提訟，馬斯克顯然不當一回事，在X上貼文冷嘲熱諷。「也太怪了吧。我們幫他們網站增加流量，他們賺了廣告費，我們什麼都沒賺，現在竟然要我們付錢？」

兩年前，谷歌（Google）也曾因法國的鄰接權法栽了跟。在AFP等媒體的抱怨下，反托拉斯單位展開調查，對Google開罰5億美元。Google最後讓步了，允諾與媒體協商，並簽了下分潤合約。

不過，X畢竟沒有Google的搜尋霸權地位，或有可能在本案中全身而退。此外，Google學到教訓後，為了規避法規，也宣布不再於Google Search與Google News呈現文章摘錄內容，除非出版業者同意免費使用。

除了歐盟，澳洲也於2021年立法，要求Google、臉書（Facebook）與媒體就公平分享利潤機制進行談判。加拿大日前通過類似法案，然而臉書母公司Meta並不買帳，寧可在加拿大封鎖新聞內容，作為抵制。
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