法新社狀告推特X不願談分潤 馬斯克嗤之以鼻

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)不滿推特(Twitter,現稱X)拒絕談分潤,總部位於巴黎的國際通訊社法新社(AFP),將X一狀告上法庭,要捍衛自身的數位內容版權。

TechCrunch報導,法國「鄰接權」(neighboring rights)法規定,新聞業者有權就數位內容分潤一事與網路平台協商。法新社將爭取巴黎法庭下達禁制令,迫使X提供平台上關於AFP新聞使用的相關細節,以便衡量應收取多少費用。

對於法新社的提訟,馬斯克顯然不當一回事,在X上貼文冷嘲熱諷。「也太怪了吧。我們幫他們網站增加流量,他們賺了廣告費,我們什麼都沒賺,現在竟然要我們付錢?」

兩年前,谷歌(Google)也曾因法國的鄰接權法栽了跟。在AFP等媒體的抱怨下,反托拉斯單位展開調查,對Google開罰5億美元。Google最後讓步了,允諾與媒體協商,並簽了下分潤合約。

不過,X畢竟沒有Google的搜尋霸權地位,或有可能在本案中全身而退。此外,Google學到教訓後,為了規避法規,也宣布不再於Google Search與Google News呈現文章摘錄內容,除非出版業者同意免費使用。

除了歐盟,澳洲也於2021年立法,要求Google、臉書(Facebook)與媒體就公平分享利潤機制進行談判。加拿大日前通過類似法案,然而臉書母公司Meta並不買帳,寧可在加拿大封鎖新聞內容,作為抵制。

