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漢生病再起？美國CDC示警 恐已在佛羅里達州中部流行 延誤就醫會失明、鼻樑塌陷

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/03 17:50
美國CDC表示，「漢生病」恐已在美國東南部流行。（圖/路透社）

美國CDC表示，「漢生病」恐已在美國東南部流行。（圖/路透社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）表示，一名54歲男子確診「漢生病」（Leprosy），由於個案沒有外地旅遊史，也沒有相關接觸史，CDC研判，該疾病已在美國東南部流行。

根據世界衛生組織WHO統計，全球每年新增案例為20萬例。美國CDC統計，2019年全美共有216例漢生病病例，2020年共有159例，其中有1%的病例發生在佛羅里達州，值得關注的是，佛羅里達州中部則佔該州病例的81%。

漢生病是由麻風分枝桿菌所引起的一種慢性、容易治癒但不容易傳染的疾病，致病原為痲瘋桿菌（Mycobacterium leprae），可透過與患者長期接觸經由上呼吸道及破損皮膚傳染而來，或是經由動物作為麻風桿菌的中介宿主，再傳染給人類，主要是猿猴、紅松鼠及犰狳（armadillo）等，但真正傳染方式至今不明。

漢生病主要侵犯人體的皮膚、粘膜及周圍的神經，會造成感染部位麻木、喪失肌肉控制力與殘障。

早期症狀為皮膚出現紅色或白色斑塊、丘疹或小結節，患處感覺喪失；但在很早期時皮膚感覺可能是正常的。漢生病主要使用抗生素藥物治療，如果感染罹病初期及早接受藥物治療，可完全痊癒且不會留下後遺症。若延遲治療，患者的身體會受到嚴重的侵害，造成患者失明、耳聾、爪形手、鼻樑塌陷、鬚眉掉落、獅面、肥耳、四肢潰爛、手足末端缺損等。

由於漢生病初期症狀不明顯，且病程極緩慢，潛伏期最短2.5個月，最長可達40年，通常為2至5年，感染初期容易遭誤診，因而錯失黃金治療期。

回到這名案例，據CDC資料顯示，個案為一名園藝師，長時間在戶外工作，經診斷後發現，他早在5年前即出現相關症狀。

專家提醒，這已經不是佛羅里達州第一次成為罕見疾病死灰復燃的溫床，今年夏天，該州出現自2003年以來首起瘧疾病例，在2015年和2022年，也曾爆發罕見的食肉菌疫情。

由於2015年至2020年間，全美通報的確診病例中，約三分之一被判定為境內感染，而佛羅里達州多數患者均與傳統風險因子無關，且長時間從事戶外活動的比例極高，專家建議，可抽驗當地的汙水或蓄水池以進行感染源調查。
漢生病
美國CDC
皮膚疾病

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