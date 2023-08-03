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聯合國軍司令部：北韓確認拘留美國二等兵

美國二等兵駐南韓，因觸犯刑法將回美國受軍紀處分，不料卻投奔北韓，如今成拜登政府外交難題。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/03 16:54
美國駐南韓二等兵金恩7月18日投奔北韓。(圖/德國之聲)

美國駐南韓二等兵金恩7月18日投奔北韓。(圖/德國之聲)

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美國一名駐南韓士兵金恩18日跨越板門店入境北韓，聯合國軍司令部指出，北韓首度確認拘留金恩。

派駐南韓的23歲的美國陸軍二等兵金恩（Travis King）因與當地民眾發生衝突犯下襲擊罪，7月10日服刑滿，被安排返回美國接受軍紀處分。不料他過了機場安檢卻未上飛機，而是加入前往朝韓非軍事區（DMZ）的聯合安全區的參觀行程，在眾目睽睽之下穿越邊境前往北韓。

BBC報導，這是北韓首次明確回應關於這位士兵的下落，負責管理朝韓非軍事區的聯合國軍司令部（United Nations Command）指出，目前不會透露有關平壤回應的更多細節，「不想干涉將他（金恩）帶回家的努力。」

報導指出，此一答覆表明平壤可能準備開始談判。

聯合國軍司令部曾透過與共同警備區北韓軍隊的直接電話線路尋求有關金恩信息。北韓之前承認有此請求，但這是他們首次做出回應，確認該名士兵在其監管之下。

由於美國與北韓沒有外交關係，瑞典駐平壤大使關傾向於代表美國進行談辦。目前，瑞典外交人員不在北韓，因為新冠疫情爆發後，邊境一直處於關閉的狀態。

近年來，一些非法進入北韓的美國公民（不包含在北韓被判定有罪的人員），在六個月內被釋放。二等兵被北韓拘留一事，可謂美國總統拜登（Joe Biden）在外交上的一大難題。據悉，金恩是目前唯一一位被北韓關押的美國公民。
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投奔北韓

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