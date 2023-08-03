又見充氣式溜滑梯奪命 父女遭強風捲起50公尺高重摔落地 專家揭5大致命點

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）法國南部瓦爾省（（Var））的一間水上樂園日前發生死亡意外，園內一座充氣溜滑梯被強風吹上天，一對父女被捲到50公尺高空後重摔落地，搶救後，爸爸不幸死亡，3歲半的女兒則重傷。

外電報導，這起意外發生在週日，位在聖馬克西曼拉聖博姆鎮（Saint-Maximin-la-Sainte-Baume）的仙境水上樂園（Wonderland Waterpark），一名35歲的父親帶著3歲半的女兒正在長約20公使的充氣溜滑梯上遊玩，目擊者表示當時突然一陣強風，把溜滑梯吹上天，父女兩人被困在上面，且被捲到50公尺的高空，又重重摔落地。

兩人落地後當場失去呼吸心跳，在醫護人員趕到現場後，緊急為他們進行CPR心肺復甦術，30分鐘後兩人終於恢復心跳，並用直升機送至馬賽的醫院急救。但經醫院搶救後，父親仍傷重不治，女兒則重傷。

其實充氣溜滑梯的安全性頗具爭議，在國內外頻頻發生奪命意外，但其仍深受小孩喜愛。專家提醒，充氣式遊樂設施意外風險大，最常見的是推擠受傷，人數、重量負荷過大造成坍塌而摔落，甚至是充氣不足、設備底部無防護而造成人員直接撞擊地面發生骨折等意外。

在安全管理方面，業者若沒有固定牢固，只是隨意綁在樹上，或充氣後直接放置於地面，容易被強風吹翻或傾倒的風險。此外，若現場工作人員沒有做好使用人數管控，就容易發生踩踏、推擠意外，或是跌倒後被人群淹沒，而有窒息風險。